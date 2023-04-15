Burak Özçivit Haberleri - Burak Özçivit Kimdir - Haberler

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Burak Özçivit Haberleri

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Burak Özçivit

Burak Özçivit Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi24.12.1984 / 1.01.1900

Burak Özçivit Kimdir ?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmı
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Burak Özçivit - 06.07.2022
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Burak Özçivit - 05.07.2022
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İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sessizliğini bozdu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız

Burak Özçivit - 24.06.2022
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Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci çocuğu mu olacak? Fahriye Evcen'in ikinci çocuk heyecanı!

Burak Özçivit - 22.06.2022
Güzel oyuncu Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile

Burak Özçivit - 22.06.2022
Fahriye Evcen Hamile!

Fahriye Evcen Hamile!

Burak Özçivit - 21.06.2022
Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | 'Beni öldürecek pusat daha dövülmedi' (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | "Beni öldürecek pusat daha dövülmedi" (Sezon Finali)

Burak Özçivit - 14.06.2022
Kuruluş Osman 98. Bölüm Fragmanı | Sezon Finali

Kuruluş Osman 98. Bölüm Fragmanı | Sezon Finali

Burak Özçivit - 10.06.2022
Kuruluş Osman 97. Bölüm 2 Fragmanı | 'Hedefimiz Yenişehir'dir'

Kuruluş Osman 97. Bölüm 2 Fragmanı | "Hedefimiz Yenişehir'dir"

Burak Özçivit - 07.06.2022
Kuruluş Osman 95. Bölüm 2. Fragmanı | 'Atılacak tek bir okumuz var, Yenişehir'

Kuruluş Osman 95. Bölüm 2. Fragmanı | "Atılacak tek bir okumuz var, Yenişehir"

Burak Özçivit - 24.05.2022
Kuruluş Osman 94. Bölüm Fragmanı | Gündüz Bey!

Kuruluş Osman 94. Bölüm Fragmanı | Gündüz Bey!

Burak Özçivit - 16.05.2022
Kuruluş Osman 93. Bölüm 2. Fragmanı | 'Devlet için geldik!'

Kuruluş Osman 93. Bölüm 2. Fragmanı | "Devlet için geldik!"

Burak Özçivit - 11.05.2022
Kuruluş Osman 93. Bölüm Fragmanı | ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!'

Kuruluş Osman 93. Bölüm Fragmanı | ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!"

Burak Özçivit - 09.05.2022
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Burak Özçivit - 17.04.2022
Kuruluş Osman 88. Bölüm Fragmanı | Gayrı hedef İnegöl'dür!

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Burak Özçivit - 13.04.2022
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