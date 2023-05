Burak Özçivit Haberleri - Burak Özçivit Kimdir - Haberler

Burak Özçivit Kimdir ?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmı