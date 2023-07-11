Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda! Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Uğur'un ölümüyle yıkılan Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu.

SANATÇILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Uğur'la ilgili videonun ardından herkes ayağa kalkıp alkışlarken Cem Yılmaz oturduğu yerde zor anlar yaşadı.

BAKAN ERSOY: BÖYLE SANATÇILARIN YERİNİ DOLDURMAK ÇOK GÜÇ

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

FUAT GÜNER: HİÇBİR GÖZYAŞI ACISINI İÇİMİZDEN ATTIRAMAZ

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Fuat Güner 52 yıllık dostuna veda ederken "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü olarak tanır, kimileri sahne sanatçısı, kimileri ise neşeli ve iyi kalpli bir ağabey olarak tanır. Ama benim için tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. Hiçbir söz ve hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal" dedi.

MAZHAR ALANSON DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Törende ayakta güçlükle duran ve gözyaşlarına hakim olamayan Mazhar Alanson ise şunları söyledi; "Özkan'ım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Konuşma hazırlayamadım ama 2-3 gündür halimiz darmaduman. Meşhur lafları vardır. 3'ümüz kimsenin anlamamasını istediğimiz konuyu kuş diliyle konuşurduk. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde sen de hissediyordun. Bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan tanımayan herkes herkes. Biz nasıl unutacağız. Ne yapacağız çaresiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum . Ele güne karşı yapayalnız böyle de bırakılmaz ki."

ACILI EVLATTAN VEDA

Sahneye annesiyle birlikte çıkan Alişan Uğur ise babasına veda ederken "Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki çocuk genç, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın" ifadelerini kullandı.

ZAFER ALGÖZ: NEYE ELİ DEĞSE ONA ALTIN GİBİ DEĞER KATAR

Oyuncu Zafer Algöz, Uğur'un sanat hayatındaki başarı noktasına tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini belirterek, "Müthiş bir mücevher destanı. Neye eli değse ona altın gibi değer katan, gittiği her yere enerjisiyle pozitif motivasyonuyla canlılık getiren çok kıymetli bir değerdi. Hepinizin başı sağ olsun" diye konuştu.

YILMAZ ERDOĞAN: YOKLUĞUNU HER GÜN ANACAĞIMIZ BİR İNSAN

Törenin ardından açıklamada bulunan oyuncu Demet Akbağ da Uğur'un vefatının çok büyük bir kayıp olduğunu aktararak, "Her zaman hepimizin neşesiydi. En önemlisi çok yönlü bir sanatçıydı. Bir yetenek abidesiydi her konuda. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan birisi. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan ise şunları söyledi: "Özkan Ağabey, çok sıcacık, sempatik, çok büyük sanatçıydı, çok güzel bir insandı. Yokluğunu her gün bir daha anacağımız insanlardan birisi. Çok az sayıda böyle insan vardır, hiç kimsenin olumsuz bir şey düşünmediği ve yaşamadığı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin."

Özkan Uğur, Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının arından ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.