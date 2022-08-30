Büyük Zafer'in 100. yılı! Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de tarihi zaferle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

İşte o paylaşımlar;

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