Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açıp, giriş kapısına zarar verdikten sonra kaçan 3 şüpheli Arnavutköy Sahili'nde kaza yaptı. Şüpheliler kazanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde saldırıyı, daha önce başka bir mekanda darbedildikleri gerekçesiyle yaptıkları öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.45 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açıldı. İş yerinin giriş kapısına da zarar verildi. Olaya karışan şüpheliler, kendilerini bekleyen otomobile binerek mekanın önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde 5 mermi kovanı ve 2 fişek bulundu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelilerin 34 RIK 862 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

KAÇARKEN TAKSİYE ÇARPTILAR

Kaçan şüpheliler, Arnavutköy Mahallesi'nde bir taksiye çarptı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, araçta bulunan Mustafa Ü. (24), Burak D. (25) ve Najm O.'yu (18) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Mustafa Ü.'nün 4, Burak D.'nin 15, Najm O.'nun ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Mustafa Ü. ve Burak D.'nin eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açtığı, ardından iş yerinin giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiği belirlendi. Najm O.'nun ise 2 şüpheliyi olay yerine otomobille getirdiği tespit edildi.

BAŞKA MEKANDA DÖVÜLDÜKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Şüphelilerin polise verdiği ilk ifadede, önceki gün akşam saatlerinde silahla ateş açtıkları eğlence mekanına gittiklerini ve herhangi bir sorun yaşamadan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ardından Beşiktaş'taki başka bir eğlence mekanına gittiklerini belirten şüpheliler, burada güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldıklarını ve darbedildiklerini öne sürdü. Şüpheliler, darbedildikleri gerekçesiyle ilk gittikleri eğlence mekanının önüne gelerek silahla havaya ateş açtıklarını ve giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiklerini söyledi. Daha sonra Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini belirten şüphelilerin, bölgeye yeniden geldiklerinde darbedildiklerini öne sürdükleri diğer eğlence mekanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA ATEŞ ETTİLER

Diğer yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüpheli eğlence mekanının kapısına tekme atıyor. Ardından da güvenlik kamerasına bakarak bağırıyor. Daha sonra her iki şüpheli de belinden çıkarttıkları tabancayla güvenlik kamerasına ve havaya ateş açıyor. Şüpheliler ardından kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı