Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu söylenen Hafsanur Sancaktutan, kollarını göstererek poz verdi

İlaç içtikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminden bulunduğu iddia edilen Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından bileklerini göstererek bir açıklama daha yaptı. İntihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "Böyle bir fotoğraf koymak zorunda kaldığım için çok üzgünüm" dedi.

Deniz Can Aktaş ile 3,5 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra başrol oynadığı dizisi de final yapan Hafsanur Sancaktutan'ın yaşadıklarından dolayı intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada intihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, kestiği iddia edilen bileklerini göstererek bir paylaşım daha yaptı.

BİLEKLERİNİ GÖSTEREREK POZ VERDİ

İlaç içtikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Sancaktutan, Instagram hesabından bileklerini göstererek çektiği fotoğrafı, "Çok fazla mesaj geldi. Böyle bir fotoğraf koymak zorunda kaldım. Çok üzgünüm" notunu yazdı.

"ZEHİRLENME GEÇİRDİM, OLAYIN ASLI BU"

Fotoğrafın ardından bir video yayınlayan oyuncu, "Herkese selam, ben şu anda çok iyiyim. İlginiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Ben bir zehirlenme geçirdim. Olayın aslı bu. Düşünen ve merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, merak etmeyin. Bu açıklamayı da iyi olduğumu görün diye yapıyorum" dedi.

BİRCAN BALİ: HAFSANUR İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, bugün canlı yayında yaptığı açıklamada Hafsanur Sancaktutan'un ayrılık sonrası yaşadıklarını kaldıramayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia etti. Genç oyuncunun bileklerini kestiğini söyleyen Bali, "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN JET YANIT

Hakkında çıkan iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hafsanur Sancaktutan, intihar iddiasını kesin bir dille yalanladı. İntihar iddiasıyla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını söyleyen genç oyuncu, açıklamasında şunları söyledi: "Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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