Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı ve radyo sunucusu Amanda Holden, 53. yaş gününü tamamen çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı.

Bir uçurumda çıplak poz veren ve göğüslerini elleri ile kapatan Holden'ın fotoğrafını arkadaşı ünlü fotoğrafçı Christian Vermaak tarafından çekildi.

İlk fotoğrafta saçlarını rüzgara bırakarak poz veren Holden, ikinci fotoğrafta ise sadece kameraya gülümsedi.

Amanda, geçmişte yaşlandıkça sadece daha genç hissettiğini ve örtünmeyi reddettiğini defalarca belirtti.

Daha önce şunları söyledi: "Yaşlanmayı nazikçe kabul etmenin bir anlamını görmüyorum." 2021'de 50 yaşına girmeden önce Amanda şunları söyledi: "Hala insanların yaşlı göğüslerimden bahsetmesini seviyorum ve neredeyse 50 yaşındayım.

Sürekli formda kalmak için yıldız, haftada üç kez koştuğunu ve her gün bir dakika plank yaptığını ve bikini giydiğinde harika görünmek için egzersiz yaptığını açıkladı.

Amanda, kendini genç ve mutlu hissettiği sürece başkalarının kendisi hakkında ne söylediğinin bir önemi olmadığını söyledi.