Bakan Çiftçi, 14-16 Ekim'de 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarı verildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı.

48 İL İÇİN SARI, 5 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık.

“VATANDAŞLARIMIZDAN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALARINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM”

Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA