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İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

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İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim
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İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere Yolu'ndaki fabrikalar bölgesi sular altında kaldı. Çok sayıda araç suya gömülürken, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince botlarla tahliye edildi. Felaketin boyutu dronla görüntülendi.

  • İstanbul'da şiddetli sağanak yağış Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerini birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu.
  • Kemerburgaz Cendere yolu üzerindeki fabrikalar bölgesinde dere ve altyapı kanallarının taşmasıyla yüzlerce araç su altında kaldı.
  • İtfaiye ekipleri karadan ulaşımın kesildiği bölgeye botlarla girerek mahsur kalan vatandaşları ve işçileri tahliye etti.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerini birbirine bağlayan kritik ulaşım hattı Cendere yolunu adeta felç etti. Sağanak sonrası meydana gelen su baskınları, bölgedeki ticari hayatı ve ulaşımı durma noktasına getirdi.

FABRİKALAR BÖLGESİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın en ağır hissettirildiği Kemerburgaz Cendere yolu üzerindeki fabrikalar bölgesinde dere ve altyapı kanallarının taşması sonucu büyük bir su birikintisi oluştu. Sanayi tesisleri ve fabrikaların bulunduğu alanda park halinde ve seyir halindeki yüzlerce araç tamamen suya gömüldü.

İTFAİYEDEN BOTLU TAHLİYE OPERASYONU

Su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Karadan ulaşımın imkansız hale geldiği alanlara itfaiye ekipleri botlarla girerek mahsur kalan vatandaşları ve işçileri güvenli bölgelere tahliye etti.

DEHŞETİN BOYUTU DRON KANERASINDA

Sular altında kalan fabrikalar bölgesi ve suya gömülen onlarca araç dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki su tahliye, arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

suya akacak yer bırakmadılar 2009da basın ekspres yolu nehire dönmüş onlarca kişi ölmüş onlarca kişi yaralanmıştı. İstanbul bizanslardan Osmanlılardan beri nehir görmemişti. çok şükür o zaman ak parti sayesinde nehir görmek bize nasip oldu.

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Haber YorumlarıYavuz Irmak:

suç belediyenin değil benim

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