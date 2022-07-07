Alaçatı'da Rüya Gibi Düğün

Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini sonsuzluğa evet diyerek taçlandıran yılın çiftinin düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katıldı.

Makedonya'da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı'da gerçekleştirilen temsili nikahı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin'in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyaj Önder Tiryaki yaptı.

Cedi Osman'ın damatlığı ise Ralph Lauren imzası taşıyor.

Alaçatı'a gerçekleştirilen ve sabahın ilk saatlerine kadar süren rüya düğün Acun Ilıcalı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay,Emre Altuğ,Seli Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel gibi Gibi isimler katıldı.

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