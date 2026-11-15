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Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber

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Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber
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Juventus'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi uzadı. İyileşme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle genç oyuncunun 14 Aralık'taki Monza maçına yetişmesi zor görünüyor. Teknik heyet, tedavi programının daha fazla gecikmesi halinde dönüşün 2027 yılına sarkabileceğini açıkladı.

  • Juventus'ta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın tedavi takviminde yaşanan aksamalar nedeniyle sahalara dönüş tarihi uzadı.
  • Sezon başında ameliyat olan 21 yaşındaki futbolcunun, hedeflenen 14 Aralık'taki Monza maçına yetişmesi oldukça zor görülüyor.
  • İyileşme sürecinin planlandığı gibi gitmemesi durumunda Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşü 2027 yılına sarkabilir.

İtalya Serie A devi Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın iyileşme süreciyle ilgili moralleri bozan bir gelişme yaşandı. 

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ UZADI

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Genç yıldızın tedavi takviminde yaşanan aksamalar nedeniyle sahalara dönüş tarihi uzadı. Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan 21 yaşındaki futbolcu, hafta başında yaptığı açıklamada aralık ayında sahalara döneceğini söyleyerek taraftarlara umut vermişti. Ancak kulüp sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre Kenan Yıldız, belirlenen iyileşme programının gerisinde kaldı. En iyimser senaryoda hedeflenen 14 Aralık'taki Monza maçına milli oyuncunun yetişmesinin artık oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

DÖNÜŞÜ 2027'YE SARKABİLİR

Juventus teknik heyeti ve sağlık ekibinin, iyileşme sürecinin planlandığı gibi gitmemesi ve takvimin daha da uzaması durumunda ise Kenan Yıldız'ın yeşil sahalara dönüşünün 2027 yılına sarkabileceğini belirttiği ifade ediliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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