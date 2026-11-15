Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de kirvesinin oğlunun düğününe katılarak nikâh şahidi oldu. Geline altın set hediye eden Kaynarca, gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alıp türkü söyleyerek davetlilere sürpriz yaptı.

  • Oktay Kaynarca, Mersin'de kirvesi Ali Topçu'nun oğlu Süleyman Topçu'nun düğününe katılarak genç çiftin nikâh şahidi oldu.
  • Kaynarca, düğünde geline altın set hediye etti.
  • Kaynarca, düğünün ilerleyen saatlerinde mikrofonu alıp "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü söyledi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı düğünde hem nikâh şahitliği yaptı hem de takısıyla dikkat çekti. Kirvesinin oğlunun düğününe katılan Kaynarca, geline altın set hediye ederken gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alıp türkü söyledi.

KİRVESİNİN OĞLUNUN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Kim Milyoner Olmak İster programından ayrılarak oyunculuğa dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, bu kez Mersin'de katıldığı düğünle konuşuldu.

Yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu, kirvesi ve yakın aile dostu Ali Topçu'nun İstanbul'da avukatlık yapan oğlu Süleyman Topçu'nun düğününe katıldı. Kaynarca, genç çiftin nikâh şahidi olarak mutluluklarına ortak oldu.

GELİNE ALTIN SET HEDİYE ETTİ

Magazinburada'nın haberine göre Oktay Kaynarca, düğünde gelin için hazırladığı hediyeyle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, geline altın set takarak genç çifte desteğini gösterdi.

Düğün boyunca davetlilerle yakından ilgilenen Kaynarca, Mersinli organizatör Saygın Kurt ile de bir araya geldi. İkili, gece boyunca sohbet etti.

MİKROFONU ELİNE ALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Düğünün ilerleyen saatlerinde Oktay Kaynarca'dan davetlilere müzik sürprizi de geldi. Mikrofonu eline alan oyuncu, "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı44

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı

Askeri üssü İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı41

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı33

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var30

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!