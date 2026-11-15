Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı düğünde hem nikâh şahitliği yaptı hem de takısıyla dikkat çekti. Kirvesinin oğlunun düğününe katılan Kaynarca, geline altın set hediye ederken gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alıp türkü söyledi.

KİRVESİNİN OĞLUNUN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Kim Milyoner Olmak İster programından ayrılarak oyunculuğa dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, bu kez Mersin'de katıldığı düğünle konuşuldu.

Yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu, kirvesi ve yakın aile dostu Ali Topçu'nun İstanbul'da avukatlık yapan oğlu Süleyman Topçu'nun düğününe katıldı. Kaynarca, genç çiftin nikâh şahidi olarak mutluluklarına ortak oldu.

GELİNE ALTIN SET HEDİYE ETTİ

Magazinburada'nın haberine göre Oktay Kaynarca, düğünde gelin için hazırladığı hediyeyle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, geline altın set takarak genç çifte desteğini gösterdi.

Düğün boyunca davetlilerle yakından ilgilenen Kaynarca, Mersinli organizatör Saygın Kurt ile de bir araya geldi. İkili, gece boyunca sohbet etti.

MİKROFONU ELİNE ALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Düğünün ilerleyen saatlerinde Oktay Kaynarca'dan davetlilere müzik sürprizi de geldi. Mikrofonu eline alan oyuncu, "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirdi.