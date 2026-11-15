Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı Haber Videosunu İzle
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
3 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zincir markette video çeken kadın ile kendisini uyaran market görevlisi arasında tartışma yaşandı. Çekim yapmasının yasak olduğu ve müşterilerin rahatsızlık duyduğu belirtilmesine rağmen video çekmeyi sürdüren kadın, "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sırasında görevliye yönelttiği "Sen beni kıskanıyorsun" sözleri ise dikkat çekti.

  • Bir zincir markette alışveriş sırasında video çeken kadın, market görevlisinin çekimi sonlandırma talebine "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek uymadı.
  • Market görevlisi, mağaza içinde çekim yapılmasının yasak olduğunu ve diğer müşterilerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
  • Kadın, kendisini uyaran görevliye "Sen beni kıskanıyorsun" diyerek karşılıklı şikayet sözleriyle tartışmayı sürdürdü.

Bir zincir markette alışveriş sırasında video çeken kadın, market görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı. Görevli, mağaza içerisinde çekim yapılmasının yasak olduğunu ve diğer müşterilerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek kadından çekimi sonlandırmasını istedi.

Ancak uyarıyı kabul etmeyen kadın, "Ben istediğim yerde çekerim" diyerek çekime devam etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

"SEN BENİ KISKANIYORSUN"

Market görevlisi, "Geçen insanlar rahatsız oluyor, ben de gördüm, rahatsız oluyorum" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Kadının bu uyarıya verdiği yanıt ise tartışmanın seyrini değiştirdi.

Kendisini uyaran görevliye "Sen beni kıskanıyorsun, beni istediğin kişiye şikayet edebilirsin, ben de seni şikayet edeceğim" diyen kadın, geri adım atmadı.

UYARILARA RAĞMEN ÇEKİME DEVAM ETTİ

Market görevlisinin hem mağaza kurallarını hem de diğer müşterilerin rahatsızlığını gerekçe göstermesine rağmen çekimi sürdürmekte ısrar eden kadının tavrı dikkat çekti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, basit bir çekim uyarısından karşılıklı şikayet sözlerine kadar uzandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler
Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane'dan açıklama

Türkiye'ye karşı oynayabilecek mi? Açıklandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfyr8swy2jk:

yasak diye durdurulmaz, tabela asarsın çekerse gösterirsin be orada yazmış olacağın gibi çekerse kolundan tutup atarsın, madem uyarı yazın yok o zaman yasak denmez, lütfen çekmeyin eğer devam ederseniz sizi çıkarmamız gerekecek dersin, eğitim şart

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Gürbüz:

Devlet bu tiktok bilmem ne bunlara el atanıyor mu yav nerde bu müslümanım diyem Akp milleti ancak chp ile uğraştın ülkede adam kalmadı para kazanmak için orasını burasını açıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Ne güzel kafalar Allah başka dert vermesin,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
TIR dorsesi cephaneliğe dönmüş! 187 Beretta tabanca ele geçirildi, koltuklardan da silah çıktı

Tır değil cephanelik! Yakalanan kaçak silahın değeri tam bir servet

Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

Youssef En-Nesyri'den tarihi gol!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı37

Cevdet Yılmaz fon soruşturmasındaki bilançoyu açıkladı
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı
Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış

Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor