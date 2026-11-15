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Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı

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Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı Haber Videosunu İzle
Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı
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Hindistan'da canlı yayında basın açıklaması yapan yetkililerin arkasında duran bir kişinin, yanındaki arkadaşının kulağını ısırmaya çalışıp ardından kahkahalara boğulması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Hindistan'da yetkililerin kameralar karşısında basın açıklaması yaptığı sırada yaşananlar şaşkınlık yarattı. 

Mikrofonların önünde ciddi bir konuşma sürerken arka taraftaki yetkililerden biri, yanındaki kişinin kulağını ısırmaya çalıştı. Yaptığı hareketin ardından gülmeye başlayan yetkili, kahkahalarına hakim olamadı.

CİDDİ AÇIKLAMADA ŞAŞKINA ÇEVİREN HAREKET

Canlı yayında kaydedilen görüntülerde, yetkililerden biri basın mensuplarının sorularını yanıtlarken arkasında duran kişinin yanındaki arkadaşına doğru eğilerek kulağını ısırmaya çalıştığı görüldü. 

Yaptığı hareketten oldukça eğlendiği anlaşılan yetkili, gülmeye başlayarak kahkahalar attı. Ön tarafta resmi açıklama devam ederken arka planda yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.

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