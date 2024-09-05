Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı dün akşam ünlü isimlerin akın ettiği bir düğünle Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Altunkaya, düğünde tercih ettiği gelinliklerle adından söz ettirdi.

MİNİ GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift önce Esma Sultan Yalısı'nda nikah töreni yapıp daha sonra da gelinlik ve damatlığını değiştirip parti düzenledi. Nikahta tül detaylı sade şık bir gelinlik tercih eden Atunkaya partide ise süper mini peri kızı işlemeli bir gelinlik tercih etti. Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan habere göre; dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL. Acun Ilıcalı ise damatlığın ardından yıllardır vazgeçemediği siyah tişörtlerinden giydi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Sergen Yalçın, Ali Tarhan, Emre Belözoğlu, Demet Akalın, Okan Kurt, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil, Amine Gülşe, Nusret Gökçe ve İbrahim-Nurdan Büyükak gibi birçok ünlü isim katıldı.

İşte düğünden kareler...