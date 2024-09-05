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Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı ile birlikteliğini dünyaevine girerek taçlandıran Ayça Çağla Altunkaya, gelinlikleri, doğal makyajı ve saçıyla göz kamaştırdı. Düğün sonrası partide 87 bin TL'lik süper mini bir gelinlik giydi.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı dün akşam ünlü isimlerin akın ettiği bir düğünle Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Altunkaya, düğünde tercih ettiği gelinliklerle adından söz ettirdi.

MİNİ GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift önce Esma Sultan Yalısı'nda nikah töreni yapıp daha sonra da gelinlik ve damatlığını değiştirip parti düzenledi. Nikahta tül detaylı sade şık bir gelinlik tercih eden Atunkaya partide ise süper mini peri kızı işlemeli bir gelinlik tercih etti. Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan habere göre; dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL. Acun Ilıcalı ise damatlığın ardından yıllardır vazgeçemediği siyah tişörtlerinden giydi.

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Sergen Yalçın, Ali Tarhan, Emre Belözoğlu, Demet Akalın, Okan Kurt, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil, Amine Gülşe, Nusret Gökçe ve İbrahim-Nurdan Büyükak gibi birçok ünlü isim katıldı.

İşte düğünden kareler...

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya şıklığıyla büyüledi! Mini gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Ünlüler 3-sayfa Magazin

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Yorumlar (6)

ARSLANOĞLU Hakan:

Acun Dünya evine girmekten, Dünya rekoru kıracak.

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hüseyin akgül:

para varsa huzuda vardır net . parasız kişiyi annesi dışında kimse sevmez

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KARDELEN KIRTASİYE:

öteki türkiye

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0
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Bulent Uluer:

İnşallah bu son olur ??

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1
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Emre null:

ben anlamıyorum ne farkı var 100 liralık elbiseden altından yapılmış emin olun bunu ve 100 lirlaik elbiseyi alsa instagram da paylaşsa hangisi 88 bin liralık dense kimse cogu kişi ayırt edemez 88 bin lirayı o boş elbiseyi verecegine 100 liralık pazardan elbise alırdın geriye kalan parayi derneklere okuyan gençlere depremzedelere filsitinlilere yardımda kullanırdin Cennette yatırım yapardin lüks giyinmek seytan isidir

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Abuzer Sever:

Amma uzattınız ya. Ne yapalım yani, evlendiyse evlendi. Mübalağa etmenin manası yok...

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