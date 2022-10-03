59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Açılış Töreni ile başladı.

Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülleri'nin, Zerrin Tekindor'a Başarı Ödülü'nün verildiği gecede unutulmaz anlardan biri de festival afişinde fotoğraflarıyla yer alan Ediz Hun'un sahneden, Filiz Akın'ın ise gönderdiği video ile izleyicilerle buluştuğu anlar oldu.

Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği törene T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Muhittin Böcek: "Nice buluşmalarımız olsun, Altın Portakalımızın nice yılları olsun!"

Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunda gerçekleşen Halk TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan gecenin açılışını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptı.

Muhittin Böcek konuşmasında; "Bugün, Altın Portakalımız 59 yaşındaysa ve hala bizim dünyaya açılan en önemli kapılarımızdan biriyse bu sizlerin sayesindedir.

Özüne döndüyse, değerlerini koruyorsa ve kendini yenilemeye devam ediyorsa bizlere verdiğiniz destek sayesindedir.

Yarım asrı geride bırakan bir değere sahip olmak hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sorumluluktur.

Aldığımız her kararda, attığımız her adımda o sorumluluğu düşündük ve hep çalıştık.

Çok çalıştık. Yaptık, oldu demedik. Sorduk, danıştık. Kararlarımızı hep ortak akılla aldık, birlikle hayata geçirdik.

İşte bugün kortejimizde sokaklar ve 10 bin kişilik bu salon dolup taşıyorsa bundandır.

Nice buluşmalarımız olsun, Altın Portakalımızın nice yılları olsun.

Sinema var oldukça, var olsun. Işığı bizleri aydınlattığı gibi, gelecek nesillere de umut olsun.

Bugün burada bulunan herkese, tüm sanatçılarımıza, şehrimize gelecek tüm misafirlerimize, sinema emekçilerine, sektör çalışanlarına ve sevgili Antalyalılara güzel bir festival diliyorum.

Bir hafta boyunca şehrimizde sürecek festival coşkusunun tüm ülkemize yayılmasını ümit ediyorum," dedi.

Mehmet Nuri Ersoy: "Türk insanını tanımak biraz da Yeşilçam'ı doğru anlamaktan geçmektedir."

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek başladığı konuşmasında, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, Türkiye'yi anlamak, Türk insanını tanımak biraz da Yeşilçam'ı doğru anlamaktan geçmektedir. Bu festival bize Yeşilçam'ı doğru anlama fırsatı sunmaktadır.

Bu vesileyle Yeşilçam emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasının ne kadar zor olduğunu göz önünde bulundurursak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bugünlere kadar gelmesinin ardında yatan emeğin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılır.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak festivale öncülük eden, bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan, geçmişten günümüze emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum. Festival kapsamında onur ödülüne layık görülen sanatçılarımızı tebrik ediyor, eserleriyle yarışacak olan sanatçılarımıza başarılar diliyorum.

Eserleri değerlendirecek olan ve çok kıymetli isimlerden oluşan jürimize de kolaylıklar diliyorum," dedi.

Ediz Hun: "Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar."

1970 yılında çekilen Ankara Ekspresi filminin setinde çekilmiş fotoğraflarıyla festival afişini süsleyen Filiz Akın sağlık koşulları nedeniyle Antalya'ya gelemezken, Ediz Hun törende izleyicilerle buluştu.

Filiz Akın bir video göndererek teşekkürlerini ve afişte fotoğraflarıyla yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ediz Hun konuşmasına Filiz Akın'a seslenerek başladı:

"Sevgili Filiz sen bizim hepimizin sevgilisisin, gelmedin ama hislerini çok güzel belirttin, biz de seni sevgiyle kucaklıyoruz.

Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçarlar ve özgür olurlar.

Bu bağlamda Antalya Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor.

Ankara Ekspresi 1971'de, 52 yıl önce çekildi. Sevgili Filiz'le beraber çektiğimiz bir film.

Sevgili Muhittin başkanım lütfetmişler kendi gruplarıyla tekrar yansıttılar, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum," dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ediz Hun'a Atatürk'ün Antalya'ya geldiğinde çektirdiği fotoğrafını hediye etti.

Perihan Savaş: "Bu ödül beni 48 yıl öncesine götürdü."

Küçük yaşta tiyatro ile mesleğe adım atan, canlandırdığı sahici kadın karakterlerle öne çıkan, Bedrana filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, sinemamızın geçirdiği yenilenme ve değişim süreçlerine birbirinden farklı rollerle damgasını vurmuş, tiyatro ve sinema dışında televizyon dizilerinin de vazgeçilmez ismi, Yeşilçam'ın altın çağının son dönemlerinde adım attığı sinema dünyasında gerçek bir yıldız olarak kariyerine devam eden Perihan Savaş gecede Onur Ödülü verilen diğer isim oldu.

Ödülünü Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan alan Perihan Savaş konuşmasında, "Şu anda kalbim pır pır çarpıyor. 48 yıl öncesine götürdü bu ödül beni, Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü benim olmuştu, 48 sene sonra Onur Ödülü…

Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla ve özveriyle işlerini yaptıkları zaman o emek karşılığını buluyor.

Bugün kortejde çok eski yıllara gittim. Sevgili Antalyalılar ne güzeldiniz bugün, hiçbir şey değişmemiş, ne kadar sahip çıktınız 40 derece sıcakta bizi beklediniz, sevginizi sundunuz.

Hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Sanatçıların emeklerinin telif haklarının bir an önce çıkarılması umuduyla…

Daha özgür sanat daha özgür sanatçı," dedi.

ÖDÜLÜ ERDAL TOSUN ADINA ALDI

Ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erkan Can da ödülünü başta Erdal Tosun olmak üzere sinemaya emek veren ve bugün hayatta olmayan sinema emekçileri için aldığını söyledi.

Erkan Can: "Yaşasın sanat!"

Bu yıl iki değerli sanatçıya verilen Onur Ödülleri'nden ilki; henüz 16 yaşında tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine, sinema ve televizyonda da devam eden, oyunculuğun her alanında dahil olduğu projelere değer katan ve akıllardan silinmeyen performanslarla unutulmaz karakterler yaratan, Gemide ve Takva filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne iki kez layık görülen Erkan Can'ın oldu.

Ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden alan Erkan Can, "Herkesi selamlıyorum, çok şey var söylenecek ama kısa konuşacağım.

Ben bu ödülü Erdal Tosun başta olmak üzere sinemaya emek veren, aramızda olmayan bütün sinema emekçileri için alıyorum. Yaşasın sanat," dedi.

TEKİNDOR'A BAŞARI ÖDÜLÜ

Zerrin Tekindor: Böyle şahane bir ödülü eve götürecek olmak çok güzel.

Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi; tiyatro sahnelerinden dizilere ve filmlere uzanan oyunculuk serüveninin her aşamasında seyircilerle güçlü ve etkileyici bağlar kurabilen, rol aldığı her oyuna, diziye ve filme ruhunu katmasını bilen, oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten ödülünü alan Zerrin Tekindor, "Böyle şahane bir ödülü eve götürecek olmak çok güzel.Bu ödülü düşününce bu nasıl başıma geldi diye düşündüm ve çok sevgili anneciğimin sözleri geldi aklıma; 'kuğular o incecik boyunlarıyla ne kadar mükemmel süzülürler ama bir de alttan suya bakmak lazım nasıl çırpındıklarına.'Sanatçılar da böyledir aslında, o kadar çok çalışma ve o kadar çok emek vardır ki…Şahane bir yoldur bu ve yolda da karşınıza böyle şeyler çıkar zaman zaman, çok teşekkür ederim," dedi.

Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması Ödülleri Açıklandı!

Sinema tarihimizdeki birçok unutulmaz filmin edebiyat uyarlaması olmasından yola çıkan Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl düzenlediği Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nın kazananları açılış töreninde açıklandı. Senarist-yapımcı Aslı Özge, oyuncu-yönetmen ve yazar Ercan Kesal ile yazar Müge İplikçi'den oluşan ana jüri tarafından değerlendirilen yarışmanın ödüllerini Aslı Özge açıkladı.

En İyi Senaryo Ödülü'nü Burcu Aykar'ın Cahide Birgül'ün aynı isimli romanından senaryolaştırdığı "Gölgeler Çekildiğinde" projesi, Jüri Özel Ödülü'nü ise Elif Refiğ ile Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun Zaven Biberyan'ın aynı adlı romanından birlikte senaryolaştırdıkları "Yalnızlar" adlı projesi kazandı.

Festival programında yer alan filmlerin ve jürilerin izleyicilere tanıtıldığı gece, Mustafa Sandal'ın verdiği konserle sona erdi.

Festivalde Kortej Coşkusu

Festivalde iki yıldır düzenlenemeyen gelensel kortej bu yıl sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımı ve halkın yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

5 kilometrelik kortejde, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Mustafa Alabora, Salih Güney, Selma Güneri, Serap Aksoy, Yusuf Sezgin, Şenay Gürler, Burak Tozkoparan, Kemal Uçar, Burak Serdar Şanal, Onur Akbay, Ayşe Erbulak Özgürdal, Özden Özgürdal, Meltem Pamir Tan, Nur Erkul, Şebnem Burcuoğlu, Muzaffer Hiçdurmaz, Necip Sarıcı, Biket İlhan ve Recep Cinisli başta olmak üzere sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamladılar.