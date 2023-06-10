10 yıldır el ele! Mert Kılıç ve Aslıhan Güner'den romantik paylaşımlar geldi

Ekranların başarılı oyuncularından Aslıhan Güner ile Mert Kılıç çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "10 mutlu yıl seninle sevgilim. Bin şükürle" ifadelerini kullandı.

İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş bir kitleye duyuran güzel oyuncu Aslıhan Güner, 2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen çift, 10. yıllarını kutladı.

"10 MUTLU YIL SENİNLE SEVGİLİM"

Kutlama için tatile çıkan ikili, Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak evliliklerinin 10. yılını kutladı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerin arasında yer alan ikiliden Aslıhan Güner, eşiyle fotoğraflarını yayınlayarak "Şuraya evliliklerinin 10. Yılını kutlayan birilerini bırakalım. 10 mutlu yıl seninle sevgilim. Bin şükürle" notunu düştü.

"SENİNLE YAŞLANMAK, SONSUZA DEK YAŞAMAK"

Mert Kılıç da aynı fotoğrafları yayınlayarak "Seninle birlikte yaşlanmak, seninle sonsuza dek yaşamak. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu da eşinin paylaşımına "Seni çok seviyorum" yorumunu yaptı. İkilinin paylaşımlarından sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.