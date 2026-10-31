Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Victor Osimhen'in deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine neden oldu. İlk yarıda kısa süreli tedavi gören Nijeryalı yıldızın görüntüleri soru işaretleri yaratırken, Galatasaray'dan herhangi bir sakatlık açıklaması gelmemesi ciddi bir sorun olmadığı yönünde yorumlandı.

  • Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen, 12. dakikada takımının ilk golünü attı ve 61. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.
  • Osimhen, maçın ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşayıp saha içinde tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.
  • Osimhen'in maç sonunda deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı; Galatasaray'dan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında kısa süreli sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın, mücadele sonrasında deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı. Ancak Osimhen'in ciddi bir sakatlığı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN'İN SEKEREK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Victor Osimhen, deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti. Nijeryalı yıldızın bu sırada sekerek ilerlemesi dikkat çekti. Osimhen'in yüzünün gülmesi ise görüntülerde öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.

İLK YARIDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Osimhen, mücadelenin ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Sahada tedavi gördükten sonra oyuna devam eden 27 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

61. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakan Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Yıldız futbolcunun tribüne giderken sekerek yürümesi, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMEDİ

Osimhen'in maç sonundaki görüntülerinin ardından sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan oyuncunun sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Nijeryalı golcünün sekerek ilerlemesinin bir sağlık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.

İlgili Haberler
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçtiRus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yinelediOkan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydıİlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesajLeao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttuOsimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Atlanta'da kritik buluşma: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası