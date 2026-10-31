Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Victor Osimhen'in deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine neden oldu. İlk yarıda kısa süreli tedavi gören Nijeryalı yıldızın görüntüleri soru işaretleri yaratırken, Galatasaray'dan herhangi bir sakatlık açıklaması gelmemesi ciddi bir sorun olmadığı yönünde yorumlandı.
- Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen, 12. dakikada takımının ilk golünü attı ve 61. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.
- Osimhen, maçın ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşayıp saha içinde tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.
- Osimhen'in maç sonunda deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı; Galatasaray'dan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında kısa süreli sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın, mücadele sonrasında deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı. Ancak Osimhen'in ciddi bir sakatlığı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
OSİMHEN'İN SEKEREK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Victor Osimhen, deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti. Nijeryalı yıldızın bu sırada sekerek ilerlemesi dikkat çekti. Osimhen'in yüzünün gülmesi ise görüntülerde öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.
İLK YARIDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Osimhen, mücadelenin ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Sahada tedavi gördükten sonra oyuna devam eden 27 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
61. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakan Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Yıldız futbolcunun tribüne giderken sekerek yürümesi, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle dikkat çekti.
GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMEDİ
Osimhen'in maç sonundaki görüntülerinin ardından sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan oyuncunun sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Nijeryalı golcünün sekerek ilerlemesinin bir sağlık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.