ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

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ABD ara seçimlerine sadece birkaç gün kaldı ve seçmenler, Donald Trump'ın başkanlık döneminin geri kalanını büyük ölçüde etkileyebilecek bir oylama yapacaklar.

ARA SEÇİMLER NEDİR?

3 Kasım'da Amerikalılar, Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki bölümden oluşan Kongre üyelerini seçecekler.

Seçimler iki yılda bir yapılıyor ve başkanın dört yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiğinde ara seçimler olarak adlandırılıyor.

Kongrenin en önemli görevlerinden biri, ülke çapında geçerli olan federal yasaları yapmak.

Ara seçimlerin sonucu, Kongre'yi hangi siyasi partinin kontrol edeceğini (Trump'ın Cumhuriyetçileri mi yoksa muhalefetteki Demokratlar mı) ve başkanın planlarını ne kadar kolay uygulayabileceğini belirleyecek.

Sonuçlar ayrıca ABD'deki insanların başkanın şu ana kadarki performansından ne kadar memnun olduklarının bir ölçüsü olarak da görülüyor.

KİMLER SEÇİLİYOR?

Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı seçimle belirleniyor. Üyeler iki yıllık sabit bir dönem için görev yapıyor. Temsilciler Meclisi'nde genellikle yasa tasarıları sunulup tartışılıyor.

Üst meclis olan Senato'daki 100 sandalyenin 35'i için de seçim yapılacak. Senatörler altı yıllık dönemler halinde görev yapıyor. Diğer görevlerinin yanı sıra, Temsilciler Meclisi'nden gelen yasa tasarılarını onaylıyor veya engelliyorlar.