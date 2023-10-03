Oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik oyunu sergilendi, ünlü isimler geceye akın etti

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik performansı Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım'ın prömiyeri yapıldı. Berrak Tüzünataç, Bensu Soral, Defne Kayalar, Enis Arıkan, Hatice Şendil, İpek Bilgin ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler, Kurtaş'ı prömiyerinde yalnız bırakmadı.

Kadın, A.Ş.K, Çarpışma, Bir Çocuk Sevdim, Mucize Doktor, Baba ve Dolunay gibi biğrçok projede yer alan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik performansı Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım'ın prömiyeri yapıldı. Ünlü isimler, Kurtaş'ı anlamlı gününde yalnız bırakmadı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, yapımcılığını ise IdPro'nun üstlendiği, Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım, Thom Pain 30'lu yaşlarında büyük zulümlere maruz kalmış bir adamın çocukluk ve bugünü arasındaki dramatik geçişlerini anlatıyor. Hakan Kurtaş'ın ilk kez sergilediği tek kişilik performansı ise seyircisiyle buluştu. Berrak Tüzünataç, Bensu Soral, Cem Yiğit Üzümoğlu, Defne Kayalar, Enis Arıkan, Hatice Şendil, İpek Bilgin, Mert Yazıcıoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Beste Bereket gibi isimlerin katıldığı prömiyerde Hakan Kurtaş'ın performansı övgü aldı.