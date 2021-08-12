Kastamonu'da sel mi oldu? Kastamonu'da nerede sel oldu? Karadeniz'in hangi il ve ilçelerinde sel var? Yeniden sel mi oldu?

Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanıyor. Sel olan bölgelerden birisi de Kastamonu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Peki, Kastamonu'da sel mi oldu? Kastamonu'da nerede sel oldu? Karadeniz Bölgesi'nin hangi şehir ve ilçelerinde sel var?

Kastamonu'nun birçok ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. Bunun ardından vatandaşlar Kastamonu son dakika sel ve heyelan haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Kastamonu'da sel mi oldu? Kastamonu'da nerede sel oldu? Karadeniz'in hangi il ve ilçelerinde sel var? Tüm detaylar sizlerle...

KASTAMONU'DA SEL Mİ VAR?

Salı gününden beri etkili olan yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde felaketi yaşattı. Baskınlar nedeniyle onlarca ev su altında kaldı, vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekiplerin ve vatandaşların mücadele ettiği felaketten acı haberler peş peşe geldi. Sabah saatlerinde 2 kişinin yaşamını kaybettiği Kastamonu'da ölü sayısı 5'e yükseldi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Meteoroloji'nin art arda yaptığı uyarılar sonrasında Karadeniz Bölgesi sele teslim olurken, bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor. Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

8 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuk aranıyor. Öte yandan selin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

BAKAN SOYLU DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor. İlçede evleri zarar gören vatandaşlar, otobüslerle kent merkezi ile diğer ilçelere taşınıyor.

"BİR AN ÖNCE YARALARI SARACAĞIZ"

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, selden zarar gören bölgelerde yardımlarını sürdürdüklerini belirtti. Ekiplerin bir kısmının Azdavay'da selden etkilenenlere yardımda bulunduğunu anlatan Tavil, "Bozkurt ilçesinde iki noktada sıcak yemek dağıtıyoruz. Aşağıya inemeyen vatandaşlarımıza pide, su ve ayran götürüyoruz. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nden lojistik merkez deposu kurduk. Sinop, Kastamonu ve Bartın'a o depodan hizmet vereceğiz. Şu anda ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir an önce yaraları saracağız." dedi.

DERE YATAĞINDA BİRÇOK BİNA ÇÖKTÜ

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de su altı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TÜM MÜDAHALELERE DEVAM EDİLİYOR

AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır"

"ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER DE ÇALIŞMALARA KATILDI"

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır.

KASTAMONU'DA 180 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir.

ŞEHİRDE 2 KÖPRÜ YIKILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır.. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır.

BÖLGEDE ŞEBEKE SORUNLARI VAR

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.

"METEOROLOJİ'DEN BİLGİ ALINDI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

KASTAMONU AZDAVAY'DA SEL Mİ OLDU?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kastamonu Azdavay'da şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.

TARİHİ KÖPRÜ DE SULAR ALTINDA

Öte yandan şiddetli yağış İnebolu, Küre ve Daday ilçelerinde de etkili oldu. İnebolu-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Küre'de mahallede bulunan yol çöktü, İkiçay mevkisinde sular yola taştı. İnebolu'da da İstiklal Yolu'nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü, sel suları altında kaldı.

KASTAMONU NEREDE?

Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin merkez şehridir.

Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 metredir.

Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir, antik çağ ve Türk-İslâm dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Çivisiz yapı mimari olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" bulunmaktadır.

Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa'dan getirtilmiştir.

Kastamonu'da yapılan çekme helvası tüm ülke içinde meşhurdur.

Kastamonu haritadaki yeri şöyle: