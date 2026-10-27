Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürpriziGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...
Trendyol Süper Lig’de kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesi devam ederken, takımların yeni şampiyonluk oranları açıklandı.
GALATASARAY ZİRVEDE
Açıklanan verilere göre Galatasaray, 1.86’lık oranıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılı ekibi, 4.30'luk eşit oranlarıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.
BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA
Dört büyükler arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip takım ise 5.20 ile Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş oldu.
AMED'İN ORANI DİKKAT ÇEKİCİ
Listenin dikkat çeken diğer ekibi Amed SK için ise 50.00 oran belirlendi. Amedspor'un sezon başında şampiyonluk oranı 250.00 olarak gösteriliyordu.
İşte güncel şampiyonluk oranları:
- Galatasaray: 1.86
- Fenerbahçe: 4.30
- Trabzonspor: 4.30
- Beşiktaş: 5.20
- Amed SK: 50.00