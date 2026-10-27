Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...

Trendyol Süper Lig’de kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesi devam ederken, takımların yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

GALATASARAY ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre Galatasaray, 1.86’lık oranıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılı ekibi, 4.30'luk eşit oranlarıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Dört büyükler arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip takım ise 5.20 ile Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş oldu. 

AMED'İN ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Listenin dikkat çeken diğer ekibi Amed SK için ise 50.00 oran belirlendi. Amedspor'un sezon başında şampiyonluk oranı 250.00 olarak gösteriliyordu. 

İşte güncel şampiyonluk oranları:

  • Galatasaray: 1.86
  • Fenerbahçe: 4.30
  • Trabzonspor: 4.30
  • Beşiktaş: 5.20
  • Amed SK: 50.00   
Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

38 kişiyi öldürüp yiyen cani yakalandı! Fotoğrafını servis ettiler
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi