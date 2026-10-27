Elazığ Kovancılar'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza, araca ait içi kamerasınca görüntülendi.

Kaza, iki gün önce Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen E.G.'ye çarptı, kazada yaya ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yürütülen soruşturma sürerken, olaya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kazaya karışan kamyonun kendi araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yeşil ışıkta yolunda seyir halinde olduğu, bu sırada E.G.'nin koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve çarpmanın gerçekleştiği net bir şekilde görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı