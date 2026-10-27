Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Kovancılar'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Kovancılar'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Elazığ Kovancılar'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye kamyon çarptı, kişi ağır yaralandı. Kaza anı kamyonun araç içi kamerasına yansıdı; görüntüde kamyonun yeşil ışıkta ilerlediği, kişinin koşarak geçmeye çalıştığı görülüyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza, araca ait içi kamerasınca görüntülendi.

Kaza, iki gün önce Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen E.G.'ye çarptı, kazada yaya ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yürütülen soruşturma sürerken, olaya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kazaya karışan kamyonun kendi araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yeşil ışıkta yolunda seyir halinde olduğu, bu sırada E.G.'nin koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve çarpmanın gerçekleştiği net bir şekilde görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı

Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Özgür Özel'den belediye başkanının 86 yaşındaki babanın gözaltına alınmasına tepki

Özel'den operasyon tepkisi! Başkanın 86 yaşındaki babası da gözaltında
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde

İstanbul'da yine aynı manzara! İlçedeki evler artık gölün içinde
Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın yatırımcısı diken üstünde! Büyük kayıp yaşanabilir
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisini tornavidayla sırtından yaraladı

Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisinin sırtına tornavida sapladı