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Lamine Yamal'ın minik kardeşi ödül töreninde uykuya yenik düştü

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Lamine Yamal'ın minik kardeşi ödül töreninde uykuya yenik düştü
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Futbol dünyasının yıldızlarını buluşturan Ballon d'Or ödül töreninde, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın küçük kardeşi de kameralara yansıdı. Ağabeyinin yanında töreni takip eden minik kardeşin uyukladığı anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Lamine Yamal'ın küçük kardeşi, şık kıyafetiyle katıldığı ödül töreninde koltuğunda otururken uyuklamaya başladı. Gözlerini açık tutmakta zorlanan küçük çocuğun o anları kameralar tarafından kaydedildi.

ÖNCE GÖZLERİNİ KAPATTI, SONRA ETRAFINA BAKTI

Görüntülerde, küçük çocuğun bir süre gözlerini kapatarak uyukladığı, ardından gözlerini açıp etrafına baktığı görüldü. Minik kardeşin ciddi yüz ifadesi ve uykulu halleri törenin renkli anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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