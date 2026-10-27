Samsun'daki satırlı cinayet davasında aile birbirini suçladı! Anne, baba ve oğula müebbet istendi

Samsun'un Canik ilçesinde Ferit Marhan'ın (45) satır ve bıçakla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Cinayetle ilgili tutuklu yargılanan Gamze Sagamer (38), oğlu Aydın Sagamer (23) ve eşi Dursun Ali Sagamer (39), mahkemede birbirlerini suçladı. Sanık Gamze Sagamer, maktulün boğazını bıçakla kestikten sonra satırla vurduğunu, eşi Dursun Ali Sagamer'in de olay yerine geldikten sonra satırla maktule vurduğunu öne sürdü. Aydın Sagamer ise babasının satırla defalarca vurduğunu iddia etti. Savcı, üç sanığın ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Gamze Sagamer, Dursun Ali Sagamer ve Aydın Sagamer hazır bulundu. Evlere temizliğe gittiği belirtilen Gamze Sagamer, seyyar satıcılık yapan Dursun Ali Sagamer ve oğulları Aydın Sagamer, mahkemede olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin savunmalarını yaptı.

OTOMOBİLİN YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 24 Ocak 2026 gecesi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde, Samsun Şehir Hastanesi Yolu güzergahında meydana geldi. Park halindeki 55 ARH 593 plakalı otomobilin yanında Ferit Marhan'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede aracın sol kapısının açık, motorunun ise çalışır durumda olduğu belirlendi. Marhan'ın sol kapının yanında asfalt üzerinde sırtüstü yattığı, baş, boyun ve göğüs bölgesinde çok sayıda kesici ve delici alet yarası bulunduğu tespit edildi. Otomobilin sol ön paspasında ve kaporta yüzeylerinde yoğun kan izlerine rastlandı.

Araçta yapılan aramalarda kanlı çakı, siyah tişört, ahşap sopa, kas gevşetici kremler, gaz spreyi, çakmak, cep telefonları ve kanlı peçeteler ele geçirildi. Cinayetin ardından Gamze Sagamer, olayda kullandığı satır ve kama ile Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. İlk ifadesinde Ferit Marhan'ı tek başına öldürdüğünü ileri süren Sagamer'in ardından yürütülen soruşturmada, eşi Dursun Ali Sagamer ve oğlu Aydın Sagamer'in de olayla bağlantılı olduğu iddia edildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, HTS iletişim kayıtları ve baz istasyonu verilerinin incelendiği soruşturmada, şüphelilerin olay öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirdikleri hareketler araştırıldı. Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise Marhan'ın vücudunda 3 kesici-ezici, 1 kesici-delici ve 2 kesik vasıfta yara bulunduğu belirtildi. Ölümün kafa kemiği kırığıyla birlikte beyin kanaması, omur kesisi, büyük damar yaralanması ve kan aspirasyonu sonucu meydana geldiği bildirildi.

KOCASI: BEN BIÇAKLA VURMADIM

Duruşmada savunma yapan Dursun Ali Sagamer, olay günü eşi Gamze ile oğlu Aydın'ı 200 Evler Mahallesi'ne bıraktığını söyledi. Eşinin annesinin umreye gideceğini ve Gamze'nin annesine yaptığı keki bırakmaya gittiğini anlatan Dursun Ali Sagamer, "Keki bıraktıktan 15-20 dakika sonra 200 Evler'e gittim. Aydın beni aradı, olay yerini tarif etti. Gelip kendisini almamı söyledi. Telefonda Gamze'nin sesini duydum. 'Vurdum onu' diyordu. Onları aradım ama bulamadım. Aydın bana Şehir Hastanesi Yolu'nda olduğunu söyledi" dedi.

Olay yerine gittiğinde otomobilin kapısını açtığını belirten sanık Dursun Ali Sagamer, "Maktulün kolu ve bacağı yere düştü. Kanlar içindeydi. Aydın, 'Baba, iyi misin?' dedi. Sağ tarafta Gamze vardı. 'Niye yaptın?' diyerek yakasından tuttum. Bana 'Bilmediğin şeyler var' dedi. Ben baygınlık geçirip ayaklarımın üzerine düşer gibi oldum, araca tutundum. Benim maktule temasım olmadı. Ben bıçakla vurmadım. Gamze'nin üstü kanlıydı. Maktul öldürüldüğünde olay yerinde değildim. Hangisinin bıçakladığını görmedim. Gamze'yi alıp polis merkezi yanında bıraktım" diye konuştu.

Olaydan yaklaşık 20-25 gün önce Ferit Marhan'ın kendisini aradığını anlatan Dursun Ali Sagamer, Marhan'ın mahallede eşiyle ilgili dedikodulardan rahatsız olduğunu söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine eşine Marhan ile ilişkisi olup olmadığını sorduğunu belirten sanık, "Bana maktulle gönül ilişkisi yaşadığını, kendisine işkence yaptığını ve birlikte olduğunu söyledi. Ben de 'Benden sana koca olmaz' diyerek annesine gitmesini söyledim. Eve uğramıyordum, annemlerde, babamda ve akrabalarımda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

ANNE: BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADIM

Sanık Gamze Sagamer ise Ferit Marhan'ı aynı mahallede uzun yıllardır tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu söyledi. Marhan'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve rahatsız ettiğini öne süren Gamze Sagamer, ilişkisini bitirmek istediğini belirtti.

Maktulün olaydan yaklaşık bir ay önce eşini arayarak ilişkilerini anlattığını ileri süren sanık, "Bunu bana çok şiddet uygulayarak yaptı. Kendini kesip bana görüntü atıyordu. Evimin camını kırdı. Olay günü annemin evine gittim. Ferit beni takip etti. Annemin evinin camına taş attı. Çok sarhoştu, eve gelmeye çalıştı. 'Sen gelme, ben geliyorum' dedim. Mahalleden çıkarken Aydın beni gördü ve 'Anne, nereye gidiyorsun?' diye sordu. Ferit ile Aydın arkadaştı" dedi.

Olay yerine gittiklerinde Ferit Marhan'ın kendisine yönelik tehditte bulunduğunu iddia eden Gamze Sagamer, "Olay yerine gittik. 'Buradan ya sen sağ çıkacaksın ya ben' dedi. Tartışmaya başladık. Oğlumu alalım dedim. Oğlumu aldık, geri geldik. Aydın ile Ferit aracın önünde oturuyordu, ben arkadaydım. Ben evden çıkmadan önce yanıma bıçak almıştım. Satır da araçtaydı" diye konuştu.

Ferit Marhan'ın oğlu Aydın'ın yanında kendisini küçük düşürdüğünü öne süren Gamze Sagamer, aralarında cinsel içerikli videolar bulunduğunu ve maktulün bu görüntüleri oğluna göstermeye çalıştığını iddia ederek," Maktul, Aydın'a 'Annen nasıl biri göstereceğim' diyerek beni rencide ediyordu. Telefonundaki videoları oğluma göstereceği sırada göstermesin diye bıçağı boğazına dayadım. Boğazı kesildi. Sonra satırla vurdum. Dursun Ali geldi. Aracın kapısını açtı, maktul yere düştü. Satır elimdeydi. Ben satırla birkaç kez vurdum. Dursun Ali satırı elimden aldı ve maktule vurmaya başladı. Dursun Ali maktule satırla vururken maktul yaşıyordu."

OĞUL: BABAM SATIRLA ÇOK KEZ VURDU

Sanık Aydın Sagamer de annesi ile Ferit Marhan arasında uzun zamandır gönül ilişkisi bulunduğunu, babası Dursun Ali Sagamer'in de bu ilişkiden haberdar olduğunu söyledi.

Olay günü babasının kendisini 200 Evler Mahallesi'ne araçla bıraktığını anlatan Aydın Sagamer, mahallede dolaştığı sırada annesinin kendisini olay yerine çağırdığını belirtti. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu için polislerin kendisini aramasından endişe ettiğini ileri süren Aydın Sagamer, "Annem ve Ferit araçla yanıma geldiler. Araca bindim. Annemle tartışıyorlardı. Ferit, anneme tacizde bulunuyordu. Annemle aracın arkasına geçtiler. Tartışıp konuşuyorlardı. Maktul araç içindeyken bana video göstermeye çalışıyordu. Annem göstermesin diye ağlıyordu" dedi.

Annesinin Ferit Marhan'ın boğazını bıçakla kestiğini öne süren Aydın Sagamer, babasının olay yerine geldiğini ve satırla maktule vurmaya başladığını iddia etti.

Aydın Sagamer, "Annem Ferit'in boğazını bıçakla kesti. Babam geldi. Ferit abinin aracından satırı alıp vurmaya başladı. Anneme de satır verip vurmasını istedi. Annem bıçakla bir defa boğazını kesti, ölmemişti. Babam satırla çok kez vurdu. Babam satırla vurduktan sonra satırı anneme verdi, annem de satırla vurdu" şeklinde konuştu.

Maktulün kendisine geçmişte destek olduğunu da söyleyen Aydın Sagamer, "Maktul bana babamdan daha çok babalık yaptı. Babam beni sokağa atınca beni aracına alıyordu. Cezaevinde yatan babamla yaptığımız görüşmede evin ve arabanın bana verilmesi konusunda konuşmadım. Sadece avukatların parasını ödemesini istedim" ifadelerini kullandı.

MAKTULÜN AİLESİ: YALAN KONUŞUYORLAR

Duruşmada söz alan maktulün babası Hamit Marhan, sanıkların ifadelerine inanmadığını belirterek oğlunun şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti. Hamit Marhan, "Yalan konuşuyorlar. Oğlumun parasını yediler. 15 yıldır beraberler. Oğlum ondan ayrılmak istedi. Oğlum şiddet uygulamadı. Sanıkların suçtan kurtulmak için verdikleri beyanları kabul etmiyorum" dedi.

Maktulün oğlu Abdulkadir Marhan da babasını öldürmekle suçlanan üç sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Maktulün eşi Özlem Marhan ise eşinin bazı görüntülerini izlediğini ve yaşananları bildiğini söyledi. Ferit Marhan'ın umreye gitmeden önce kendisini aradığını anlatan Özlem Marhan, eşinin kendisine kalbinden bıçaklandığını söylediğini ileri sürdü. Özlem Marhan, "Umreye giderken kalbime bıçak geldi dedi. Gamze'nin kendisini bıçakladığını söylemedi. Eşimle içki masalarında gecelikle çekilmiş fotoğrafları var. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Davanın ilk duruşmasında savcı, üç sanığın ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı