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İsrail'de seçime katılım yüzde 31,5'e ulaşarak 1973'ten beri zirveye çıktı

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İsrail'de seçime katılım yüzde 31,5'e ulaşarak 1973'ten beri zirveye çıktı
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İsrail'de parlamento seçimlerinde katılım öğle itibarıyla yüzde 31,5 oldu; bu, aynı saat dilimi için 1973'ten bu yana en yüksek seviye. Başbakan Netanyahu, sol aktivistlerin sandıklara akın ettiğini, sağın kayıtsız kaldığını söyleyerek Likud'a oy verme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - İsrail'de parlamento seçimleri devam ederken, öğle saatleri itibarıyla seçime katılım yüzde 31,5'e ulaşarak aynı saat dilimi için 1973'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Acil durum. Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız" dedi.

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında. Seçim, Gazze savaşının da başlangıcı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023 saldırılarında bu yana ülkede yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, yerel saatle 12.00 itibarıyla katılım yüzde 31,5 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973'ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu.

Yüksek katılımın ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek, "Acil durum. Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız. Uyanma zamanı. Çıkın, başkalarını da oy vermeye çıkarın, Likud'a oy verin" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürerek, polisin seçmenlere rüşvet vermek amacıyla çantalarında para taşıyan üç kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.

Sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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