Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı

Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yakın arkadaşının sevgilisinin evinden çıktığı görülen genç kadın ile arkadaşı arasında çıkan sokak kavgasında, "Oktay benimle yatmaya çalıştı ama kabul etmedim" savunması şaşkınlık yarattı.
İstanbul’da yakın arkadaşının sevgilisinin evinden çıktığını gören bir kadın ile arkadaşı arasında sokak ortasında kriz çıktı. Arkadaşının sevgilisinin evinden ayrıldığını fark eden kadının tepkisi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
"DONUMU BİLE YIRTTI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU
Tartışma anında kendisini savunan genç kadın, "Oktay benimle yatmaya çalıştı, donumu bile yırttı ama ben kabul etmedim" diyerek iddiaları reddetti.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Sokakta seslerin yükselmesi ve gerilimin tırmanması üzerine çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Kaynak: Haberler.com