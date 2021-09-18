İlk bölümüyle ekrana gelen Yalancı dizisi Twitter'ı kasıp kavurdu! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğu alkış topladı

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi ilk bölümüyle, dün akşam izleyiciyle buluştu. Eşinden boşanan Deniz, hem kardeşiyle aynı hastanede çalışan hem de öğrencisinin babası olan Mehmet Emir ile yemeğe çıkıyor. Alkolü dozuyla bir gece geçiren ikili, sabah uyandıklarında bambaşka olaylar yaşıyor.

AYNI GECEYİ YAŞAYAN MEHMET VE DENİZ BAMBAŞKA BİR GÜNE UYANIYOR

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor.

Mehmet Emir, çok güzel bir gece geçirdiğini düşünürken Deniz, tecavüze uğradığını ileri sürüyor. Yaşadıklarını hatırlayamayan Deniz, muayene olup Mehmet Emir'den şikayetçi oluyor. Geceyle ilgili kimin doğruyu söylediği ise bilinmiyor.

SALİH VE BURÇİN'İN OYUNCULUĞU ALKIŞ TOPLADI

İlk bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yalancı dizisi, Twitter'da trend oldu. Dizinin gerçek hayatla benzer yerlerinin olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcı, Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğuna da övgüler yağdırdı.

İşte Yalancı dizisi için yapılan bazı paylaşımlar...

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