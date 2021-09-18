İlk bölümüyle ekrana gelen Yalancı dizisi Twitter'ı kasıp kavurdu! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğu alkış topladı
Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Show TV'nin yeni dizisi Yalancı, sıra dışı hikayesi ve oyunculuk performansıyla Twitter'da gündem oldu. Diziyi beğenen sosyal medya kullanıcıları başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğuna övgüler yağdırdı.
Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi ilk bölümüyle, dün akşam izleyiciyle buluştu. Eşinden boşanan Deniz, hem kardeşiyle aynı hastanede çalışan hem de öğrencisinin babası olan Mehmet Emir ile yemeğe çıkıyor. Alkolü dozuyla bir gece geçiren ikili, sabah uyandıklarında bambaşka olaylar yaşıyor.
Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor.
Mehmet Emir, çok güzel bir gece geçirdiğini düşünürken Deniz, tecavüze uğradığını ileri sürüyor. Yaşadıklarını hatırlayamayan Deniz, muayene olup Mehmet Emir'den şikayetçi oluyor. Geceyle ilgili kimin doğruyu söylediği ise bilinmiyor.
İlk bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yalancı dizisi, Twitter'da trend oldu. Dizinin gerçek hayatla benzer yerlerinin olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcı, Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğuna da övgüler yağdırdı.