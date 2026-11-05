Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avusturalya modelini uygulayacak

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Türkiye'de sigara yasaklarının kapsamını genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti'nin sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar ile takviye edici gıdaların denetimini içeren kanun teklifinin yeni yıla kaldığı öğrenildi. Ocak-şubat döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması beklenen teklifin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi öngörülüyor.

AÇIK HAVADA SİGARA İÇMEYE BÜYÜK SINIRLAMA

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından birini açık alanlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar oluşturuyor. Türkiye gazetesindeki habere göre; Japonya ve Avustralya'da uygulanan modeller incelemeye alındı.

Japonya'daki uygulamalar doğrultusunda sokaklarda sigara içilmesine sınırlama getirilmesi ve yalnızca belirlenen özel alanlarda sigara kullanımına izin verilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

PARK, PLAJ VE DURAKLAR DA KAPSAMA GİREBİLİR

Avustralya'daki sigara kısıtlamaları da hazırlık çalışmalarında örnek alınan uygulamalar arasında yer alıyor. Park, plaj ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik geniş kapsamlı sınırlamalar getirilmesi gündemde bulunuyor.

İncelenen Avustralya modelinde açık hava mekanlarında sigara içilebilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini aşmaması yönündeki uygulama da değerlendirilen başlıklar arasında gösteriliyor.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK DOĞRULAMA GÜNDEMDE

Düzenleme kapsamında sigara satışlarında kimlik doğrulama sisteminin kullanılması da ele alınıyor. Japonya modelinden hareketle sigara satışlarının daha sıkı denetlenmesi, özel sigara içme alanlarının oluşturulması ve sokaklardaki kullanımın sınırlandırılması hedefleniyor.

DÖRT KURUMLU ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Teklif yalnızca sigara yasaklarıyla sınırlı kalmayacak. Takviye edici gıdaların üretimi ve satışına yönelik denetimlerin artırılması da düzenlemede yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) katılımıyla ortak bir denetim mekanizması kurulması planlanıyor. Böylece kaçak, sağlığa zararlı ve kayıt dışı üretilen takviye edici gıdaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Sigara kullanımına yönelik yeni yasakların kapsamı ve uygulanacağı alanlar, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek. Bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin ocak-şubat döneminde milletvekillerinin değerlendirmesine sunulması öngörülüyor.

Henüz yasalaşmayan düzenlemede hangi açık alanların kesin olarak yasak kapsamına alınacağına ilişkin nihai karar verilmiş değil.

Kaynak: Haberler.com