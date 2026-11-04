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Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

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Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki puanını 5'e yükseltti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Liverpool'u 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golleri 29. dakikada Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi'den geldi; Liverpool'un golleri Nyoni ve Isak'tan geldi.
  • Fenerbahçe puanını 5'e yükseltirken Liverpool 9 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 kazanmayı başardı. 

LIVERPOOL ÖNE GEÇTİ

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

Maçta 27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu.

KADIKÖY'DE ÖNE GEÇME ŞANSI KAÇTI

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

LIVERPOOL YENİDEN ÖNE GEÇTİ

69. dakikada gelişen Liverpool atağında Gakpo sol kanattan ortasını yaptı, Isak yükselip kafayı vurdu ve maalesef top ağlara gitti. Liverpool yeniden öne geçti.

KADIKÖY'DE YENİDEN SKORDA DENGE VAR

73. dakikada yeniden skora denge geldi. Ceza sahası içerisine Kante ile yapılan ortada savunmadan seken top Archie Brown’ın önünde kaldı. Brown düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-2 oldu. 

KADIKÖY'DE BEŞİNCİ GOL: FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, 79. dakikada öne geçti. Archie Brown sağ kanattan uzun taç atışını kullandı, Vedat Muriqi yükselip kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

DEV MAÇTA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN 

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise 9 puanda kaldı. 

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Altay Bozkurt:bir BJK,li olarak FENERBAHÇEYI ingilterenin en köklü takımlarından biri olan FC.LIVERPOOL,U yendiği için KUTLUYORUM !
Tüm yorumlar (37)
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıVeysel Kazan:

Yedeklerle çıkan liverpoolu yendiği için Fenerbahçe'yi tebrik ederim.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Cetin:

Zorunami gitti yoksa kuponunmu yatti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıErdem Aslanoglu:sondakika.com okurlarından

sen hentbol maçını izlemişsin doru kanalı kaçırmışsın yedek diyo cahil

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıC_Y null:

fenerlilere sordudami çikti yedekler ile:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıÜmit Gengenç:sondakika.com okurlarından

yedekmi? üç gol çaktılar adamlara. git al bakalım yedeklerini alabilirmisin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

bir BJK,li olarak FENERBAHÇEYI ingilterenin en köklü takımlarından biri olan FC.LIVERPOOL,U yendiği için KUTLUYORUM !

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

boş yapma cikcik 2 sporlu.Yedek takımla çıktı ingilizler

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Yorum Beğenme8
Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Ahmet çakır sen yat uyu çocukların uyku vakti çoktan geçti, uykun gelmiş saçmalıyorsun evladım.

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

İngilizi ingilizler yaktı, tebrikler fenerbahçe, yarında beşiktaş ve trabzon yenerse dadından yenmez valla

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

La olum bu yorumun neyini beğenmedin, kesin özgürün trollerinden biridir:))

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