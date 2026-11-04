Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 kazanmayı başardı.

LIVERPOOL ÖNE GEÇTİ

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

Maçta 27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu.

KADIKÖY'DE ÖNE GEÇME ŞANSI KAÇTI

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

LIVERPOOL YENİDEN ÖNE GEÇTİ

69. dakikada gelişen Liverpool atağında Gakpo sol kanattan ortasını yaptı, Isak yükselip kafayı vurdu ve maalesef top ağlara gitti. Liverpool yeniden öne geçti.

KADIKÖY'DE YENİDEN SKORDA DENGE VAR

73. dakikada yeniden skora denge geldi. Ceza sahası içerisine Kante ile yapılan ortada savunmadan seken top Archie Brown’ın önünde kaldı. Brown düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-2 oldu.

KADIKÖY'DE BEŞİNCİ GOL: FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, 79. dakikada öne geçti. Archie Brown sağ kanattan uzun taç atışını kullandı, Vedat Muriqi yükselip kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

DEV MAÇTA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise 9 puanda kaldı.

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