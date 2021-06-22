Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı

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Dünya Mülteci Günü ilk kez 2001 yılında, Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi'nin 50'nci yılında kutlandı. O günden bu yana her yıl mültecilerle ilgili farkındalık yaratmak için 20 Haziran'da Dünya Mülteci Günü kutlanıyor. Dijital Medya takip ve raporlama ajansı Habermetre, medyada yer alan "20 Haziran Dünya Mülteci Günü" ve mülteci haberlerini inceleyerek, raporladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Küresel Trendler 2020 Raporu'na göre, Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de savaşlardan, şiddetten ve zulümlerden kaçan insanların sayısı 82,4 milyon kişiye yükseldi. Türkiye, 3,7 milyon düzensiz göçmen ile son 7 yıldır dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi Pakistan (1,4 milyon), Uganda (1,3 milyon) ve Almanya (1,2 milyon) izliyor.

Rapora göre, ülkeleri dışına kaçan tüm insanların üçte ikisinden fazlası, Suriye (6,7 milyon), Venezuela (4 milyon), Afganistan (2,6 milyon), Güney Sudan (2,2 milyon) ve Myanmar (1,1 milyon) olmak üzere sadece 5 ülkeden geliyor.

3 AYDA MÜLTECİ KONULU 70.611 HABER

Dijital Medya takip ve raporlama ajansı Habermetre'nin takip kapsamındaki 9 bin Türkçe dilde yayın yapan web sitede yayımlanan haberlerden derlediği verilere göre, 21 Mart'tan bu yana olan 3 aylık periyotta (22.03.2021 00.00-22.06.2021 09.00) "Mülteci" bahsi olan, 70.611 adet haber yansıması oldu. Bu haberlerin, yüzde 36'sında "Suriye" ya da "Suriyeli", yüzde 21'inde ise "ABD" bahislerinin geçtiği tespit edildi.

Habermetre skoru

İLGİLİ WEB SİTELER İNCELENDİ

Habermetre verilerine göre 14-22 Haziran tarihlerinde, siyasilerin açıklamaları, belediye ve STK etkinlikleri de dahil olmak üzere "20 Haziran Dünya Mülteci Günü" ile ilgili web sitelerinde, 2.200 adet haber yansıması, 1 milyon 226 bin okunma sayısına ve 152 bin dolar reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili yansımalar 34 sitede manşet ve 115 haberde ana sayfada yer aldı. Toplamda 263 saat manşet ve 794 saat ana sayfa görünümü sağladı.

İşte 20 Haziran Dünya Mülteci Günü hakkında öne çıkan demeç ve etkinlikler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mültecinin olduğunu belirtti. Erdoğan, "Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır" ifadesini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN DA MESAJ GELDİ: İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE KARŞILANMALARI GEREK

Emine Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir. Dünya Mülteciler Günü'nün, insanları göçe zorlayan sebeplerin, çatışmaların ortadan kaldırılmasına ve sığınmacıların insan onuruna yakışır şekilde karşılanmalarına vesile olmasını diliyorum."

BAKANLARDAN DA PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Dünya Mülteciler Günü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden." ifadelerini kullandı.

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"BU YÜZYILIN EN BÜYÜK İNSAN HAKLARI MESELESİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21'inci yüzyılın en büyük insan hakları meselesinin mülteci meselesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meselede de tüm dünyaya insanlık dersi verdiğinin altını çizdi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yıllardan beri süregelen ve hala çözülememiş olan mülteciler meselesine dikkat çekti. Aydoğan, bu konuda Meclis'e çağrı yaparak, "İktidar bu insanlık sorununa da kayıtsız kalmayı tercih ediyor. Meclis bu konuda derhal harekete geçmeli" dedi.

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75 KİŞİNİN KATILIMIYLA YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından, Türkiye'de farklı statülerde yaşayan göçmen kadınlar, erkekler ve çocuklarla birlikte 20 Haziran Mülteciler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, 'Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım' sloganı ile Ankara Ahlatlıbel Atatürk Parkında, Mülteciler Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş kapsamında, bando ekibi tarafından müzik dinletisi eşliğinde yerel halk ve farklı uyruklardan toplam 75 kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

KIZILAY'IN DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdürüyor. Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdüren Türk Kızılay'ın, farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif toplum merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1,7 milyon kişiye ulaştığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Göç Araştırması'na göre, İstanbul'da en fazla Suriyeli mülteci var. Suriyeli anneler kızlarını okutmak istiyor. En fazla Özbekistanlı göçmenler iş bulabiliyor. Afrikalı göçmenler ise ırkçılıktan şikâyetçiler. 2020 Şubat ayında, akademisyenlerden oluşan proje ekibi öncülüğünde ve Frekans araştırma şirketinin desteği ile gerçekleşen araştırmaya göre Suriyeli göçmenler, Türkçe bilmemek, haklarında çıkan olumsuz haberler ve iş imkanlarının dar olmasından dolayı topluma ayak uydurmakta zorlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklere imza atmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle "Ağaç Dikme Etkinliği" düzenledi. Uluslararası Meslek Eğitim Merkezi'nde (UMEM) geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak, ağaç dikti.

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"EN ÖNEMLİ ARAÇ DİL"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin sığınmacıların günlük hayatını kolaylaştırmak ve kente uyum sağlamaları amacıyla IOM iş birliği ile açtığı Sosyal Uyum Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal uyumun ve ilişkilerin önemini vurgulayan Seçer, "İnsanları birbirleriyle kaynaştıran, iletişim sağlayan en önemli araç dil. Yaşadıkları yeni yaşam alanlarındaki insanlarla iletişim kurmaları için ortak bir dil kullanmaları gerekiyor" dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca (UTMK) düzenlenen "Medya ve Göç: Yabancı Muhabirlerin Gözünden Mülteci Krizi" panelinde akademisyenler ve gazeteciler, medyanın mültecilere yönelik "ayrıştırıcı" dilini tartıştı. Çevrimiçi gerçekleşen ve moderatörlüğünü TRT World muhabiri Melinda Nucifora'nın yaptığı panelde konuşan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, yerinden edilmiş insanların hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 20 Haziran'ın Mülteciler Günü ilan edildiğini anımsattı.

İNSANLAR MÜLTECİ KABUL ETME KONUSUNDA İSTEKLİ DEĞİL

Ipsos tarafından Dünya Mülteci Günü'ne özel gerçekleştirilen küresel araştırmaya göre mültecilere karşı tutumlarda kamuoyunda karışık bir resim çiziliyor. Araştırmanın yapıldığı ülkelerde kişilerin savaş ve zulüm nedeniyle sığınma talebi haklarının olması konusunda yüksek oranda destek görülüyor. Pratikte ise insanların ülkelerine daha fazla mülteci kabul edilmesi konusunda o kadar da istekli olmadıkları belirtiliyor. Araştırmanın yapıldığı Türkiye dahil 28 ülkenin küresel ortalamasında her 10 kişiden altısı (%62) ülkelerine mülteci olarak gelen yabancıların çoğunun gerçek mülteci olmadığını ve ülkelerine ekonomik nedenlerden ötürü veya ülkelerinin sunduğu refah servislerinden yararlanmak için geldiklerini düşünüyor. Ülkelerine sığınan kişilerle ilgili en çok şüpheci olan ülkeler Türkiye (%81), Malezya (%76) ve Rusya (%75) ve en az şüpheci ülke ise ABD (%49). Küresel olarak %47'lik bir kesim mültecilerin yeni toplumlarına başarılı bir şekilde entegre olacağını düşünüyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Dünya Mülteciler Günü " kapsamında Ağrı'da yaşayan göçmen vatandaşlar için TRT Park'ta etkinlik düzenledi. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirmesi için bir araya gelen Kızılay gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynayarak uçurtma uçurdu. Oyunların ardından hem ailelere hem de çocuklara ekmek arası köfte, içecek ve dondurma ikramında bulunuldu. Daha sonra çocuklara Kurban Bayramında kullanmaları nedeniyle 200 liralık hediye çekleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle sosyal hesaplarından bir mesaj yayınladı. Milyonlarca savunmasız insanın, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi verdiğini belirten Başkan Erbaş, "Adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olan bizler dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmeliyiz." dedi.

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PARTİLER KONUYLA İLGİLİ KONFERANS DÜZENLEDİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" nedeniyle açıklama yaptı. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle açıklama yapan Yapıcıoğlu, dünya ülkeleri ve uluslararası insan hakları örgütlerinin mültecilerin sorunlarına yoğunlaşarak köklü çözümler üretmesi gerektiğini belirtti. Emek Partisi tarafından Göç Konferansı düzenlendi. 3 oturumda gerçekleşen konferansta göç olgusu ve Türkiye'deki durum konuşuldu.

İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Başakşehir, mültecilere kucak açan ilçelerin başında geliyor. Hiçbir zaman mültecileri misafir olarak görmedik. Onlar bizim kardeşimiz ve biz de kardeşlik görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından İstanbul'da "Mülteci Konseri" düzenlendi. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen konser, Mülteci TV YouTube kanalında canlı yayınlandı.

EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN İNSAN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunca "20 Haziran Dünya Mülteci Günü" etkinlikliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkemiz dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumundadır." dedi. Büyük, "BM verilerine göre, ülkemiz dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumundadır. 2012'de 14 bin 234 olan Suriyeli sığınmacıların sayısı 2021'de 4 milyona yaklaştı. Ülkemizin, mültecilerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 40 milyar doların üzerinde harcama yaptığı göz önüne alınırsa, dünya ülkelerinin gelir durumuna göre mülteciler için daha çok çaba göstermesi gerekmektedir" dedi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığını bildirdi. Dernekten "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının giderek arttığına vurgu yapıldı.

DİSK tarafından gerçekleştirilen "Mülteci İşçiler, Sendikalar ve Barış" başlıklı panelde mültecilerin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğu vurgulanarak birlikte mücadele yöntemleri tartışıldı.

Göç İzleme Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla "Sınırsız, sömürüsüz ve nefretsiz bir dünya için göçmen, mülteci ve zorla yerinden edilenlerin yanındayız" şiarıyla Şişli Camii önünde basın açıklaması düzenledi.

HUKUK BÜROLARI DA MÜLTECİLERİ UNUTMADI

Bursa Barosu Mülteci ve Yabancılar Hukuku Komisyonu, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, insanlığın utanç tablosunu gözler önüne serdi. Komisyonun basın açıklaması şöyle: "Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği'nin 2020 Aralık ayı verilerine göre 82 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Türkiye, bunların 4 milyondan fazlasına ev sahipliği yapıyor ve bu konuda dünyada 1. sırada yer alıyor. Bu rakamlar, İkinci Dünya Savaşı'ndaki rakamların üstüne çıkmış durumda ve zorunlu göçün dünya tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştığı bir dönemdeyiz.

Diyarbakır Barosu, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla kentte bulunan göçmenlere ilişkin hazırladığı raporun açıkladı. Raporda "Düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerinden çıkarken İstanbul'a götürülmeleri için 800 dolar karşılığında kaçakçılarla anlaşıyor" denildi.

Buca Belediyesi'nin Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı tarafından desteklenen, Buca Engelli Mültecilerinde Pandemi Etkilerini Azaltma Projesi kapsamında, Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi. İlçede yaşayan mültecilerin eşit yaşam hakkına sahip olabilmeleri için çalışan Buca Belediyesi, mülteci çocuklara sinema heyecanı yaşattı. En büyük sorunlardan biri olan dil bariyerini kaldırarak sosyalleşme imkanı bulan çocuklar beyazperdenin tadını çıkardı.

ANADOLU AJANSI FOTOĞRAF GALERİSİ DÜZENLEDİ

Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LİFT) tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Şubat 2019'dan bu yana yürütülen faaliyetlerin sonuçları paylaşıldı. Bu sürede mayıs ayı itibarıyla dezavantajlı 100 binden fazla birey desteklenirken, psikososyal destek ve vaka yönetimi de dahil olmak üzere proje ortakları tarafından sunulan koruma hizmetinden 100 binden fazla katılımcı faydalandı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. İHD açıklamasında, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan mülteciler ve çalışmak amacıyla gelen göçmenlerin çok çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığına dikkat çekerek, ihlallerin sebebinin ırkçı-nefret içerikli söylemler ve dışlayıcı politikalar olduğunu belirtti.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin eserlerinin de yer aldığı "Mülteci Hikayeleri Fotoğraf Sergisi" Ankara'da sanatseverlerle buluştu.