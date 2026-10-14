İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

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İstanbul'da etkisini artıran yağışlı hava nedeniyle ulaşımda yeni bir tedbir alındı.

İstanbul Valiliği, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla iki tekerlekli araçların kullanımına geçici kısıtlama getirdi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Valiliğin aldığı karara göre motosikletler ve benzeri iki tekerlekli tüm araçlar, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren İstanbul genelinde trafiğe çıkamayacak.

Yasağın sona ereceği tarih ve saat henüz belirlenmezken uygulama, Valilik tarafından yeni bir açıklama yapılıncaya kadar yürürlükte kalacak.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır."