Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlarından arasından sürpriz bir isim çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, zorlu mücadelede eski takımını yalnız bırakmadı.

KAR MASKESİ TANINMAMASINA ENGEL OLAMADI

Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek için stadyuma gelen Nijeryalı futbolcu, dikkat çekmemek ve tanınmamak adına yüzünü kar maskesiyle kapatmaya çalıştı. Ancak sarı-lacivertli taraftarların keskin gözlerinden kaçamayan Osayi-Samuel, kısa sürede fark edildi.

TARAFTARDAN YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Eski futbolcularını karşılarında gören Fenerbahçeli sevdalıları, Nijeryalı yıldıza büyük ilgi gösterdi. Coşkulu tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla samimi anlar yaşayan Osayi-Samuel'in bu anları anbean olarak kaydedildi.

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