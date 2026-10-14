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Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

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Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı Haber Videosunu İzle
Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı
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Düğün kutlaması sırasında aniden bastıran şiddetli fırtına, davetlilere korku dolu anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisiyle düğün çadırı sallanmaya başlayınca konuklar, çadırın çökmesini önlemek için sandalyeleri kullanarak yapıya destek vermeye çalıştı. Eğlencenin bir anda fırtınayla mücadeleye dönüştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Açık alanda kurulan çadırda gerçekleştirilen düğün kutlaması, hava koşullarının aniden değişmesiyle beklenmedik bir mücadeleye sahne oldu.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisiyle düğün çadırı sallanmaya başlayınca davetliler, yapının zarar görmesini önlemek için harekete geçti.

ÇADIR ÇÖKMESİN DİYE SANDALYELERİ KULLANDILAR

Kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı çadırı ayakta tutmaya çalışan konuklar, ellerine aldıkları sandalyelerle çadırın taşıyıcı bölümlerine destek vermeye çalıştı.

Düğün eğlencesi bir anda fırtınayla mücadeleye dönüşürken davetlilerin çadırı korumak için gösterdiği çaba dikkat çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Davetlilerin sandalyelerle çadırın çökmesini engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, konukların kutlamayı bırakarak çadırı ayakta tutmaya çalışması dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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