Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor

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Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda kısa videoların popülerleşmesi, dijital dünyada yeni bir iş modelini ortaya çıkardı.

"Clipping" olarak adlandırılan sistemde içerik üreticileri, uzun videoların en dikkat çekici bölümlerini seçerek genellikle 30 ila 60 saniyelik kısa videolar hazırlıyor.

Markalar, müzik şirketleri, film stüdyoları, podcast yayıncıları ve sosyal medya fenomenleri, içeriklerinin daha geniş kitlelere ulaşması için bu kişilerle çalışıyor.

BBC'nin haberine göre özellikle 16-25 yaş arasındaki gençlerin ilgi gösterdiği bu işte kazanç, videoların ulaştığı izlenme sayılarına göre değişiyor.

SADECE TELEFONUYLA AYDA 10 BİN STERLİN KAZANIYOR

Londra'da yaşayan 22 yaşındaki Eknoor Singh, kısa video hazırlayarak yılda 120 bin sterlinden (yaklaşık 8 milyon TL) fazla gelir elde ettiğini belirtiyor.

İşini yapmak için yalnızca bir cep telefonuna ve iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Singh, ayda en az 10 bin sterlin kazandığını ifade ediyor.

Genç içerik üreticisi, geçen yıl dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın kısa bir videosunu Instagram'da paylaşarak 300 dolar kazandığında bu işin potansiyelini fark ettiğini anlatıyor.

Singh'in hazırladığı içerikler arasında Sabrina Carpenter'ın New York'taki Met Gala etkinliğinde elbisesine basılmasına verdiği tepkiyi gösteren video da bulunuyor.

BİN İZLENME BAŞINA 3 DOLARA KADAR ÖDEME

Clipping sisteminde içerik üreticileri, hazırladıkları videoların performansına göre ücret alıyor.

Bazı kampanyalarda bin görüntüleme başına 3 dolara kadar ödeme yapılabiliyor. Bu da milyonlarca izlenmeye ulaşan bir videonun binlerce dolar gelir sağlayabilmesi anlamına geliyor.

Ancak kazançlar sabit değil. Ödeme miktarı, çalışılan şirketin koşullarına, videonun izlenme sayısına ve kampanyanın bütçesine göre değişiyor.

EVİNDEN ÇALIŞARAK AİLESİNE ZAMAN AYIRIYOR

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Ethan Weems de kısa video hazırlayarak gelir elde eden gençlerden biri.

YouTube yayıncısı Caleb Hammer'ın kişisel finans programlarından kısa içerikler üreten Weems, bu işten ayda en az bin dolar kazandığını söylüyor.

Evden çalışmanın kendisine eşi ve bir yaşındaki oğluyla daha fazla vakit geçirme imkânı sunduğunu belirten Weems, geleneksel bir ofis işinde çalışmak istemediğini ifade ediyor.

HERKES KAZANAMIYOR: UZMANLARDAN UYARI

Kısa video hazırlayarak yüksek gelir elde edenlerin sayısı artsa da uzmanlar, bu işin herkes için kazanç garantisi sunmadığını vurguluyor.

Sosyal medya danışmanı Lia Haberman, yüksek gelir sağlayan clipper sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirtiyor.

Haberman'a göre sektöre girenlerin büyük bölümü çok az para kazanıyor veya hiç gelir elde edemiyor.

Yayıncılık sektörü analisti Devin Nash ise başarılı bir kısa video hazırlamak için saatlerce içerik izlemek, dikkat çekici anları seçmek ve sosyal medya eğilimlerini yakından takip etmek gerektiğine dikkat çekiyor.

DEV ŞİRKETLER DE BU SİSTEMİ KULLANIYOR

Kısa video üreticileriyle şirketleri buluşturan platformların sayısı da artıyor.

Clipping Culture, Vyro, Whop ve Kick gibi platformlar, içerik üreticilerinin markalarla çalışmasına aracılık ediyor.

Clipping Culture'ın 21 yaşındaki kurucusu Evan Stanfield, platformlarının dünya genelinde 340 binden fazla içerik üreticisine ulaştığını söylüyor.

Şirketin müşterileri arasında Universal Music Group ve HBO Max gibi büyük markalar da yer alıyor.

ABD merkezli modüler ev üreticisi Boxabl'ın kurucusu Galiano Tiramani ise şirketleri için hazırlanan kısa videoların toplamda yaklaşık bir milyar görüntülemeye ulaştığını belirtiyor.

TATİLDE BİLE PARA KAZANABİLİYOR

Kısa videoların yükselişinde kullanıcıların hızlı tüketilebilen içeriklere yönelmesi önemli rol oynuyor.

Clipping Culture'ın kurucusu Stanfield, bu eğilimin insanların dikkat sürelerinin kısalmasıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.

Londra'da yaşayan Singh ise yaptığı işin en büyük avantajının herhangi bir yere bağlı kalmadan çalışabilmek olduğunu söylüyor.

Genç içerik üreticisi, tatildeyken bile telefonundan video düzenleyerek gelir elde edebildiğini anlatıyor.

Böylece kısa video hazırlamak, bazı gençler için ek gelir kaynağı olmanın ötesine geçerek tam zamanlı bir mesleğe dönüşüyor. Ancak uzmanlar, yüksek kazanç örneklerinin sektörün genelini yansıtmadığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com