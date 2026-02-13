Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu

Haberler

Güncelleme:
Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından Antalya'da sağanak yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle yollar göle döndü. rögarlar taştı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş dana vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin 7 ilçesinde eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı" kod ile sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Kent genelinde sağanak sele yol açtı. Rögarlar taştı, yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçların imdadına çekiciler yetişirken araçta mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

SAHİLE ÖLÜ DANA VURDU

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sel ve fırtına ile beraber denize sürüklendiği değerlendirilen telef olmuş dana bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kıyı temizliği yapan ekiplerin bulduğu dana, vinç ile bulunduğu yerden alındı. Antalya Kundu bölgesinde ise araziler su altında kaldı.

7 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım alanları göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir ambulans suyla dolan yolda ilerleyemedi. Bazı araçlar da suyla dolu yolda kaldı.

ÇARDAKLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Sağanağın etkili olduğu Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki bazı piknik işletmelerinde hasar oluştu. Çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Durumu öğrenen işletme sahipleri, gece kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları tek tek toplayıp, kumsalda biriktirdi. İşletme sahipleri ve yakınları tarafından toplanan malzemeler kamyon ve kamyonetlere yüklenerek, bölgeden götürüldü.

EVLER VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya'da sağanağın etkisiyle Oba Çayı'nın suyu yola kadar çıktı. Kızılcaşehir Kavşağı'nda araçlar yolda kalırken, bazı araçların içine su girdi. Oba Çayı'nın taşması sonucu 2 sitenin bahçesi suyla doldu, zemin kattaki evler su altında kaldı. Binada oturanların bazıları kendi imkanları ile çıktı, suda kalan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı. Binadan çıkamayanlar ise olup biteni balkondan izledi.

Sel felaketini yaşayan kentten görüntüler şöyle:

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
