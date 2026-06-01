Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.30'DA
Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER:
Türkiye : Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.
Kuzey Makedonya (Muhtemel): Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder.