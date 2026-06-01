Haberler

7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da acil serviste görev yapan 29 yaşındaki, 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giren ekipler, genç kadını kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Boşanma aşamasında olduğu ve kumar borcu bulunduğu öğrenilen Uğur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, polis seruma anestezik madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

  • Antalya'da 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu.
  • Polis, Esra Uğur'un kolundaki seruma anestezik madde enjekte ederek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
  • Esra Uğur'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle sorun yaşadığı ve kumar borcu bulunduğu belirlendi.

Antalya'da bir hastanenin acil servisinde görev yapan 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.

Adrese giden U.U., polis ekipleriyle birlikte daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Esra Uğur, koltuk üzerinde kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 29 yaşındaki hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Uğur'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Emine Uğur ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin teslimi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne fenalaşarak ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Esra Uğur'un bir süredir eşiyle sorun yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu ve kumar borcu bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekiplerin, genç kadının kolundaki seruma anestezik madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

İnfial yaratan görüntü! Gece yarısı yolcu otobüsünün önünü kestiler
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi