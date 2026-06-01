Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer

Güncelleme:
Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'ın İtalyan kulübü ile futbolseverleri şaşırtacak bir transfer ihtimali daha meydana geldi. Napoli'nin Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'yu takip ettiği belirtildi.

  • Napoli, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu transfer etmek istiyor.
  • Galatasaray, Singo'nun bonservisi için 30 milyon euronun üzerinde teklif bekliyor.
  • Wilfried Singo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

Son dönemde Victor Osimhen ve Noa Lang transferleriyle dikkat çeken Galatasaray ve Napoli kulübü aralarındaki güçlü transfer ilişkilerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Osimhen ve Noa Lang'ı sarı-kırmızılılara gönderen Napoli, bu kez Galatasaray'ın yıldızına kanca takan taraf oldu. 

NAPOLI, SINGO'NUN PEŞİNDE

Il Mattino'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Wilfried Singo’yu kadrosuna katmak istiyor. Çizme temsilcisinin, Fildişi Sahilli sağ beki Torino’da forma giydiği dönemden bu yana yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için istekli olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin Singo’yu satmaya sıcak bakabileceği ancak oyuncunun bonservisi için kapıyı 30 milyon euronun üzerindeki yüksek teklifler için açacağı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Wilfried Singo, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek taraftarlarının beğenisini toplamıştı. 

Fatih Kayalı
