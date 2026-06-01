Haberler

Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho, Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'a transfer oluyor. Tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Konyaspor ile sözleşmesi feshedilerek davalık olan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. 

KONYASPOR'DAN SEZON ORTASINDA GÖNDERİLDİ

Pedrinho, 2024-25 sezonunun başında Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından Konyaspor'a transfer olmuş ve özellikle ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekmişti. Sezon ilerledikçe beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, devre arasında 1. Lig kulüplerinin ilgisini çekmiş ancak anlaşma sağlayamayınca Konyaspor'da kalmıştı. Pedrinho, sezon ortasında da takımdan gönderilmişti.

BATMAN PETROLSPOR İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor, Pedrinho ile görüşmelerde sona geldi. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı, yıldız ismin şehre giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 

KONYASPOR PERFORMANSI

Yeşil-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Pedrinho, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Tahran'ın kararı piyasaları fena vurdu
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

Bir devir sona erdi!
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor