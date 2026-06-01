Cinayet şüphelisi olarak aranan eş, olay sonrası video çekip yakınlarına göndermiş

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin ve 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan hayatını kaybetti. Şüpheli eş Erkan Aslan, cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdi ve polis tarafından aranıyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
