8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı

STADYUM BU KEZ FUTBOL İÇİN DEĞİL, STICKER İÇİN DOLDU

2026 Dünya Kupası'na yönelik heyecan dünyanın dört bir yanında artarken, Şili'de dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirildi. Binlerce futbol tutkunu, Dünya Kupası albümlerindeki eksik çıkartmaları tamamlamak amacıyla bir stadyumda bir araya geldi. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Etkinlik boyunca futbolseverler yanlarında getirdikleri yüzlerce stickerı değiş tokuş etti. Tribünler ve saha çevresi kısa sürede çıkartma koleksiyoncularıyla dolarken, katılımcılar eksik parçalarını tamamlayabilmek için yoğun çaba harcadı.

DÜNYA KUPASI HEYECANI ERKEN BAŞLADI

Şili'deki organizasyon, Dünya Kupası albümlerinin futbol kültüründeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Turnuva başlamadan aylar önce binlerce kişinin yalnızca sticker takası yapmak için stadyuma akın etmesi dikkat çekti.

REKOR KATILIM

Yerel basında yer alan bilgilere göre etkinliğe yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Bu rakam, Dünya Kupası albümü koleksiyoncularına yönelik düzenlenen organizasyonlar arasında en dikkat çekici katılımlardan biri olarak gösterildi.