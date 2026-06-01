Haberler

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü pop yıldızı ve oyuncu Selena Gomez, kariyerinin en cesur projesine imza atmaya hazırlanıyor. Dört saat sürecek yetişkin içerikli yeni bir sinema filminde başrolü üstleneceği ortaya çıkan Gomez’in, artık sektörde “ciddi bir oyuncu” olarak anılmak ve ödüller kazanmak istediği belirtildi.

  • Selena Gomez, Brady Corbet'in yöneteceği 4 saatlik yetişkin içerikli film 'The Origin of the World'de rol alacak.
  • Film, sinematografik olarak 1997 yapımı 'Boogie Nights' havasında olacak.
  • Gomez, ödül kazanmak ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek için bu projede yer alıyor.

Disney kökenli bir çocuk yıldız olarak kariyerine başlayan ve ardından dünya çapında bir pop ikonuna dönüşen Selena Gomez, hayranlarını şaşkına çeviren devrim niteliğinde bir karar aldı. Ödüllü yönetmen Brady Corbet’in imzasını taşıyacak olan "The Origin of the World" adlı 4 saatlik yetişkin içerikli yapımda rol alacağı kesinleşen Gomez, bu hamlesiyle Hollywood'da kartları yeniden karmayı hedefliyor.

"BOOGIE NIGHTS" HAVASINDA OLACAK

Sinema kulislerinden sızan bilgilere göre, merakla beklenen bu dev yapımın sinematografik olarak 1997 yapımı kült film Boogie Nights (Ateşli Geceler) havasında olacağı konuşuluyor. Projenin duyulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Gomez’e yakın kaynaklar, bu cesur tercihin aslında uzun süredir planlanan ve beklenen bir adım olduğunu ifade etti.

"DISNEY GEÇMİŞİNİ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI"

Ünlü yıldızın geçmişte de benzer riskler aldığını hatırlatan yakın bir kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnsanlar Selena’nın Spring Breakers filminde oynadığını unutuyor. O filmdeki çıplaklık, uyuşturucu temaları ve Selena’nın canlandırdığı karakter, onun Barney ve Disney geçmişinden tamamen farklıydı. Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi."

HEDEFİ: CİDDİ ROLLER VE ÖDÜLLER KAZANMAK

Gomez’in artık sadece bir pop yıldızı veya standart romantik komedi oyuncusu olarak kalmak istemediğini vurgulayan kaynak, ünlü ismin kariyer stratejisini şu sözlerle özetledi: "Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor."

Kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açan 4 saatlik bu iddialı ve yetişkin içerikli film projesinin, sinema dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağı ve Selena Gomez'e hedeflediği prestijli ödülleri getirip getirmeyeceği şimdiden büyük bir merak konusu.

Kaynak: Haberler.com
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu

7 aylık hamile hemşire, kolunda serum takılı halde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Daha önce böylesi görülmedi

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

Ülkeyi sarsan görüntü! Nükleer saldırı sanıldı gerçek çok başka çıktı

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu