TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

TBMM, Özgür Özel'in yarın yapacağı grup toplantısına onay verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP TOPLANTISINI YAPABİLECEK

TBMM Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Meclis grup toplantısıyla ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. CHP'nin TBMM'deki grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından TBMM'de CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren TBMM Başkanlığı, Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi.

TBMM'NİN HAFTALIK PROGRAMINA EKLENDİ

Alınan kararın ardından CHP’nin toplantısı, TBMM’nin resmi internet sitesindeki haftalık programa eklendi. Buna göre CHP Meclis Grup Toplantısı, yarın saat 13.30’da TBMM Büyük Grup Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CHP GRUBUNDAN TBMM BAŞKANLIĞI'NA JET BAŞVURU

Öte yandan CHP Meclis Grubu, yarınki TBMM Grup Toplantısı'nın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına Meclis Başkanlığı'na resmi bir başvuru yazısı iletmişti. Söz konusu başvuruda, "CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak milletvekillerine hitap edeceği" vurgulanmıştı.