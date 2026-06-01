Haberler

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de bayram ziyaretine gelen teyzesi yazar Ayten Öztürk'ü bıçaklayarak katleden psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki stajyer avukat Berker Sağlam ifadesinde; teyzesinin yiyeceklerine radyoaktif maddeler kattığını iddia ederek, "Bana getirdiği suyun yanındaki şeker uranyum rengindeydi. Kafamın içinde 'Bu kadın seni öldürecek' sesleri dönüyordu, bıçağı komşudan alıp hınçla saldırdım" sözleriyle dehşeti itiraf etti.

  • 24 yaşındaki stajyer avukat Berker Sağlam, bayram ziyareti sırasında teyzesi yazar Ayten Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü.
  • Sağlam ifadesinde, teyzesinin yiyeceklerine radyoaktif madde kattığını düşündüğünü ve kafasındaki sesler nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.
  • Sağlam, cinayette kullandığı bıçağı tanımadığı bir komşudan aldığını ve olayı planlamadığını söyledi.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 29 Mayıs günü yaşanan ve kültür-sanat dünyasını yasa boğan yazar Ayten Öztürk cinayetine ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Bayram ziyareti için geldiği ailesinin evinde yeğeni tarafından vahşice katledilen Öztürk'ün katil zanlısı Berker Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani yeğenin savcılık ve mahkeme aşamasındaki ifadesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

"KAFAMDA SESLER DÖNÜYORDU"

Stajyer avukat olduğunu ancak psikolojik sorunları nedeniyle yeterlilik muayenelerinden geçemediğini belirten 24 yaşındaki Berker Sağlam, teyzesinin kendisini hastaneler üzerinden sabote ettiğini ileri sürdü. Olay gününü anlatan cinayet zanlısı, şu kan donduran iddialarda bulundu: "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."

"BİR İKİ GÜN İÇİNDE ÖLECEĞİME İNANIYORDUM"

Dört farklı psikolojik ilaç kullandığını ve bunları annesinin adına yazdırarak aldığını söyleyen Sağlam, teyzesini yiyeceklerine yasaklı madde katmakla suçlayarak ifadesine şöyle devam etti: "Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum."

BIÇAĞI KOMŞUDAN ALIP DEHŞET SAÇMIŞ

Cinayeti planlayarak işlemediğini, ani bir öfke nöbeti ve kafasının içindeki sesler nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia eden katil zanlısı yeğen, olay anına dair şu son sözleri kaydetti: "Evden çıkmasının ardından alkol içtim. Bıçağı evin yukarısında, büyük bahçeli beyaz bir evde oturan komşudan aldım. Komşuyu tanımıyorum. İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu, bu sesler kafamın içinde devamlı dönüyordu. Bıçakla bahçeye girdim, hemen sonrasında ise köyün dışına doğru koştuğumu hatırlıyorum. Evden kaçarken yanıma bıçak almadım. Bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlamıyordum ama daha sonra arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum."

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanan Berker Sağlam, 30 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Kriminal ve psikiyatrik incelemelerin ardından davanın seyri netleşecek.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

o kadar zorlayıp okul bitittirmişler ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

kıonuyu deliye bağladığına göre cin gibi çocuk demekki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı

Fener'e getirmek istediği 2 milli yıldız ortaya çıktı
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü

Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı! Hem de oğlunun gözleri önünde
Yağız'ın inanılmaz değişimi: 5 yaşında 90 kiloydu, 11 yaşında 40 kilo

İkisi de aynı çocuk! 11 yaşındaki Yağız'ın inanılmaz değişimi
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi