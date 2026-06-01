Türk inşaat devi resmen iflas etti

Ankara'da lüks konut ve çok aileli yaşam projeleriyle bilinen Çakıroğulları İnşaat için mahkemeden iflas kararı çıktı. Konkordato talebi reddedilen şirketin üzerindeki tüm hukuki korumalar kaldırılırken, iflas süreci resmen başlatıldı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Mali sıkıntılar nedeniyle bir süredir hukuki süreçte bulunan Çakıroğulları İnşaat hakkında açılan konkordato davasında karar verildi.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş'ın konkordato taleplerini ayrı ayrı reddetti.

TÜM KORUMALAR KALDIRILDI

Mahkeme, daha önce şirket için verilen kesin mühlet kararını ve buna bağlı tüm ihtiyati tedbirleri kaldırdı. İcra ve İflas Kanunu kapsamında uygulanan koruma hükümlerinin sona erdiği tespit edilirken, şirketi denetleyen Komiserler Kurulu'nun görevine de son verildi.

İFLAS KARARI RESMEN AÇILDI

Mahkeme heyeti, Çakıroğulları İnşaat'ın İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında iflasına hükmetti.

Karara göre şirketin iflası, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.12 itibarıyla resmen açıldı. Dosyanın işlemlerin yürütülmesi için Ankara İflas Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi.

ANKARA'DA LÜKS KONUT PROJELERİYLE TANINIYORDU

Çakıroğulları İnşaat, Ankara'da lüks konutlar, ikamet amaçlı binalar ve çok aileli yaşam projeleri inşa eden firmalar arasında yer alıyordu. Şirketin iflas kararı sektörde dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com