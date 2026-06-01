Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti

Güncelleme:
Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard, şampiyonluk kutlamalarında topu yanlışlıkla polis memurunun kafasına attı. Topun polis memuruna isabet ettiğini gören yıldız futbolcu, otobüs içinde eğilerek polis memurundan saklandı.

İngiltere Premier Lig'de muhteşem bir sezonu geride bırakan Arsenal, şampiyonluğunu üstü açık otobüste coşkulu bir turla kutladı. Binlerce taraftarın sokaklara döküldüğü kutlamalara, takımın Norveçli kaptanı Martin Odegaard’ın sebep olduğu komik bir kaza damga vurdu.

KAFA VURDUĞU TOP POLİS MEMURUNA İSABET ETTİ

Otobüsün üstünden taraftarlara top fırlatarak coşkuya ortak olan yıldız futbolcu, hedefi bu kez tutturamadı. Odegaard'ın kafa vurarak attığı toplardan biri, yol kenarında güvenlik önlemi alan bir polis memurunun kafasına isabet etti.

POLİS MEMURUNDAN EĞİLEREK SAKLANDI

Topun polis memuruna çarptığını fark eden 27 yaşındaki futbolcu yakalanmamak için çareyi otobüsün içinde eğilerek saklanmakta buldu. Odegaard'ın bu halleri, takım arkadaşlarını da kahkahaya boğdu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kutlamalarda yaşanan bu talihsiz kaza kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Bu anlar milyonlarca kez izlenerek binlerce beğeni aldı. 

Fatih Kocatürk
