Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Antoine Sekongo transferinde mutlu sona ulaşan Samsunspor, Chaves forması giyen David Kusso ile de anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Samsunspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. 

KUSSO, SAMSUNSPOR'A GELİYOR

Kırmızı-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Portekiz 2. Lig ekiplerinden GD Chaves'te oynayan 22 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu David Kusso ile anlaşmaya vardı. Avrupa'dan birçok talibi olan genç yıldızın önümüzdeki günlerde Samsun'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

''DAVID KUSSO İLE DE ANLAŞTIK''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Antoine Sekongo'nun transferinin ardından Kusso'nun transferini resmen açıklayarak, "Sekongo'yu alıyoruz, geleceği çok parlak. David Kusso ile de anlaştık. Samsun'un geleceği parlak." dedi.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sağ ve sol kanat pozisyonlarına oynayabilen Kusso, Chaves formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

