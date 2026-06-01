Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

30 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne giderek kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkış anında tercih ettiği müzik, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Etkinlikte muhalif müzik grubu Grup Yorum'un hafızalara kazınan eseri "Haklıyız Kazanacağız" çalındı. Görüntülerin gündem olmasının ardından Grup Yorum cephesinden Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik çok sert bir "yasak" açıklaması geldi.

"DÜZEN SİYASETİN FON MÜZİĞİ OLMAYACAĞIZ"

Grup Yorum tarafından yapılan resmi açıklamada, eserlerinin Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasına kesin bir dille karşı çıkıldı. Şarkılarının siyasi çekişmelere malzeme edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen grup, "Türkülerimizi düzen siyasetinin kirli çekişmelerinin fon müziği yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HÜCRE HÜCRE ERİRKEN KILINIZI KIPIRDATMADINIZ"

Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştiriler yöneltildi. Geçmişte İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınlarda ve grup üyelerinin açlık grevlerinde Kılıçdaroğlu'nun tepkisiz kaldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılda İdil Kültür Merkezimiz 30'dan fazla kez basılırken, emekçilerimiz yalnızca devrimci sanat yaptıkları için işkencelerle gözaltına alınıp tutuklanırken faşizme karşı tek kelime etmeyenlerin; Helin ve İbo konser yasaklarına karşı hücre hücre erirken, günbegün ölürken kılını kıpırdatmayanların şarkılarımızı kullanmasına izin vermeyeceğiz."

"ŞARKILARIMIZI KİRLETMENİZE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Grup Yorum üyelerinin cezaevlerindeki eylemlerine de dikkat çekilen açıklama, şu çarpıcı sözlerle son buldu:

"Grup Yorum emekçileri kuyu tiplerinde açlığıyla direnirken 'Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın' diyemeyenlerin, devrimci sanatçılığı savunanlara karşı, emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların, şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına, kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."