Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Kuzey Kore, komşusu Güney Kore'nin hava savunmasını delmek üzere tasarladığı yeni nesil seyir füzesini başarıyla test etti. Kim Jong-un'un gözetimindeki denemelerde radara yakalanmadan uçabilen füzeler ve akıllı roketler dikkat çekerken, gelişme bölgede alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına yakın bölgelerde hızlı şekilde konuşlandırılabilecek yeni nesil taktiksel saldırı sistemlerini test etti. Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirilen denemelerde, radarlara yakalanmamak için alçak irtifada uçabilen seyir füzeleri ile akıllı topçu roketleri başarıyla fırlatıldı.
YENİ NESİL SİLAHLAR SAHAYA ÇIKTI
Kuzey Kore devlet medyasının duyurduğu testlerde, alçak irtifada uçabilen otonom seyir füzeleri, 100 kilometre menzilli akıllı topçu roketleri ve hafif füze fırlatma sistemleri denendi. Yeni sistemlerin özellikle Güney Kore sınırına yakın bölgelerde hızlı şekilde konuşlandırılabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.
RADARLARA YAKALANMADAN HEDEFE ULAŞABİLİYOR
Yeni nesil kompakt seyir füzelerinin arazi yapısını takip ederek çok alçak irtifada uçabildiği ve bilgisayarlı hedef tanıma sistemleri sayesinde hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabildiği ifade edildi. Uzmanlar, bu teknolojinin Güney Kore ve ABD'nin hava savunma sistemlerini aşmayı amaçladığını değerlendiriyor.
GÜNEY KORE VE ABD'DE ENDİŞE YARATTI
Analistler, dijital ve otomatik hale getirilen füze rampalarının "vur-kaç" taktiğiyle kullanılabileceğini ve karşı saldırı gelmeden yer değiştirebileceğini belirtiyor. Kuzey Kore'nin akıllı hassas güdümlü roket kapasitesini artırmasının, Güney Kore'deki komuta merkezleri ve hava üsleri açısından ciddi tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.
RUSYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Batılı istihbarat kaynakları, Kuzey Kore'nin son dönemdeki teknolojik ilerlemesinde Rusya ile yürütülen askeri iş birliğinin etkili olabileceğini öne sürüyor.
Kaynaklar, Ukrayna savaşından elde edilen veriler ve olası teknoloji transferlerinin Pyongyang'ın füze programına katkı sağlamış olabileceğini değerlendiriyor.