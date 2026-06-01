Haberler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve yönetimini çok sert sözlerle hedef alan tutuklu Ekrem İmamoğlu, "Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmanın adı siyasi kayyımlıktır, dâhili bedhah kayyımlıktır. CHP'nin genel merkezi artık o bina değildir, otursunlar boş duvarlara baksınlar" diyerek Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tanımadığını ilan etti.

  • Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP genel başkanı olmasını 'siyasi kayyımlık' olarak nitelendirdi.
  • İmamoğlu, CHP genel merkez binasının meşruiyetini yitirdiğini ve partinin meydanlarda olduğunu söyledi.
  • Hukukun çiğnenmesi halinde yeni bir siyasi oluşum kurulabileceğini ve tüm demokratları birleşmeye çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme kararıyla Özgür Özel’in görevden alınarak yerine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesiyle başlayan "çift başlılık" krizi, cezaevinden gelen şok bir açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu yönetimini adeta topa tutarak, mevcut genel merkez binasını tanımadığını ilan etti.

"BUNUN ADI SİYASİ KAYYIMLIKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla göreve gelmesini sert sözlerle eleştiren İmamoğlu, "CHP’nin başına, delegelerin iradesiyle değil; sarayın yargı marifetiyle kurduğu operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir. 'Dahili bedhah kayyım' diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor" dedi. 

"ŞİMDİ OTURSUNLAR, BOŞ DUVARLARA BAKSINLAR"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda CHP Genel Merkezi'nin artık meşruiyetini yitirdiğini savunan İmamoğlu, "CHP’nin genel merkezi artık o bina değildir; bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler" dedi.

YENİ PARTİ SİNYALİ: MİLLETLE BERABER O YOLU YAPARIZ

"Mücadele CHP içinde mi devam etmeli, yoksa yeni bir parti mi kurulmalı?" sorusuna net bir manifesto ile yanıt veren İmamoğlu, hukukun çiğnenmeye devam etmesi halinde yeni bir siyasi organizasyonun kurulabileceğinin işaretini verdi: "'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.' O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Muhalefet kriz yaşamıyor, Erdoğan muhalefete darbe yapıyor. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız."

"TÜM DEMOKRATLAR BİRLEŞMELİ, 24 MAYIS BİR MİLATTIR"

Olası bir yeni hareketin lider merkezli mi yoksa bir cephe mi olacağına dair de konuşan İmamoğlu, tüm Türkiye'yi kapsayacak devasa bir "Demokrasi Cephesi" çağrısı yaptı. Özgür Özel ile başlattıkları "değişim hareketinin" özünün bu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Genel Başkanımızın '24 Mayıs bir milattır' değerlendirmesine katılıyorum. Butlan ittifakında birleşenler, mahkeme kararıyla siyaset alanının boğulmasını destekleyenler ile demokrasi cephesinin, milli iradenin yanında olanların ayrıştığı bir milattır bu tarih. Tüm baskılara karşı beyaz gömlekleriyle yola düşenler, mayısta sağanak yağmur ve dolu altında özgür Türkiye için attılar adımları. Bu yolda hep birlikteyiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBidüşün:

Ekrem imamoğlu kimdi ya

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

aile eşrafın iyi tanır sayın imamoğlu nu

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Adam adamdır Ekrem İmamoğlu

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıKral Cıplak:

hortum ve süzme işleri yapan zat

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

imamoğlu liderlik vasfiyla bu ülke için büyük bir degerdir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Aynen katılıyorum

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Korkmaz:

ölmedi mi bu ya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Allah izin vermiyor ALLAH daha yazmaya anlatmaya gerek var mı bence yok

yanıt0
yanıt0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde alkol satış yasağı yürürlüğe girdi

Avrupa'nın başkentinde radikal karar
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

Dünyaya rezil olduk! Konser sonrası bindiği takside kabusu yaşadı